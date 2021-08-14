«Земля просто ушла из-под ног»: жители Темрюка сидят без света и воды, а по улицам — передвигаются на лодках

Фото: @temruk__info

Страшная стихия обрушилась на Кубань 13 августа. От циклона, которому даже дали имя, пострадали сразу 19 муниципалитетов. Здесь затопило несколько тысяч домов и улиц. Ливни размыли дороги, а сильный, порывистый ветер повалил деревья. Из подтопленных помещений уже эвакуированы более 1500 людей. В крае сохраняется режим ЧС.

Фото: @temruk__info

Самые страшные последствия от мезоциклона — в Новороссийске, Анапе, Крымске, Ейск и Темрюке.

- Непогода бушует уже вторые сутки! — делится с «КП»-Кубань» житель Темрюка Ярослав Малиев.— У нас такого не было никогда. Из-за ливней город стоит в воде. Не Темрюк, а Венеция какая-то!

Фото: @temruk__info

В городе и действительно творится страшное. Он оказался оторванным от близлежащих районов: из-за залповых ливней размыло дороги, а в соседнем поселке Волна Революции прорвало дамбу. На машинах передвигаться здесь — просто невозможно. Поэтому люди пересаживаются на лодки. В местных парках и дворах лежат поваленные сильным ветром деревья и оборванные электрические провода. Разрушены дороги и некоторые постройки. Десятки сотен жителей до сих пор остаются без света и воды. Пострадавших от наводнения жителей эвакуируют во временные пункты размещения. Сейчас в городе развернуты 2 таких пункта: на базе школы № 1(Темрюк) и на базе школы №21 (ст. Голубицкая). Всего в Темрюкском районе развернуто 34 сборных эвакуационных пункта.

В Темрюкском районе развернули 34 пунктов временного размещения. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

- Пункты размещения обеспечены горячим питанием, питьевой водой. На входе проводится обязательная термометрия, дежурит медицинский работник, - написал на своей странице в Instagram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

В Темрюкском районе продолжает действовать режим повышенной готовности. На месте подтоплений работают спасатели. До конца суток здесь прогнозируют выпадение осадков до 70 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Анапе людей вывозят из затопленной гостиницы на «банане»

В городе-курорте действует режим ЧС (подробнее)

Утонули машины и автобус: в поселке под Анапой дороги ушли под воду

На курорте ожидают новый удар стихии, прогнозы неблагоприятные до 16 августа (подробнее)

На курортах Краснодарского края за сутки выпала годовая норма осадков

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев (читайте далее)

В Славянском районе после ливней остаются подтопленными 106 частных домов и три многоквартирных

Последствия продолжают ликвидировать (читайте далее)