Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 августа: На Кубани увеличили число коек в ковидных госпиталях

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 15 августа.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 257 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 62,6 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 91 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. - Всего с начала пандемии 4665 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1102,7.

В регионе для приема пациентов с опасной инфекцией дополнительно перепрофилировали два медучреждения. Их открыли на базе городских больниц Новороссийска (120 мест) и Анапы (60 мест).

Всего в регионе больных COVID-19 принимают 28 госпиталей. В них развернули 7440 коек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 15 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 70 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 15 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 11 человек.

Коронавирус в Сочи 15 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 человек.

Коронавирус в Геленджике 15 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 15 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 15 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 человек.