Летчиков наградят посмертно: раскрыты имена экипажа погибшего в Турции Бе-200

Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

После крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции погибли трое российских подполковников, старший лейтенант и старший сержант. Теперь их наградят посмертно. Соответствующий указ президента России Владимира Путина о присвоении им орденов Мужества опубликован сайте Кремля.

Стали известны имена погибших летчиков. Это подполковнии Владислав Беркутов, Вадим Карасев и Евгений Кузнецов, а также старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200 был взят в аренду у России для тушения пожаров. Он потерпел крушение 14 августа в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал вчера, 14 августа, соболезнования родным и близким погибших кубанцев.