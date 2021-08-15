Если земля начнет движение: ученые в Сочи устанавливают умные датчики на оползневых склонах

Умные датчики предупредят об опасности. Фото: сочинского Субтропического научного центра РАН

Прошедший чуть ли не по всей Кубани мезоциклон вызвал многочисленные подтопления, наводнения. Всю минувшую неделю на разные регионы Краснодарского края вылилось море дождя, если не сказать океан. И опасность еще не миновала – вплоть до 16 августа действует предупреждение о сверхнормативных осадках. Региональный МЧС предупредил, что циклон в Краснодарском крае может привести к оползням и селям в 16 муниципалитетах на северо-западе региона.

Сочи от минувшего циклона досталось влаги во много раз больше «средних многолетних значений». И если учесть, что часть города располагается на склонах, от влаги они могут придти в оползневое движение. Впрочем, в июле, буквально за неделю до нападения мегациклона на Кубань, исследователи НИУ Высшей школы экономики, Института водных проблем РАН и сочинского Субтропического научного центра Российской академии наук начали первый этап изучения оползневой активности курорта Сочи. Как в воду глядели...

- В рамках договора о сотрудничестве, мы установили первые датчики дистанционного контроля движения оползней на склонах опытных участков Субтропического научного центра РАН. В течение года здесь будут отрабатываться методики сбора и передачи данных через МКС на стационарные компьютеры в режиме онлайн. Дистанционный контроль за движением земной поверхности очень важен для города Сочи – здесь много склонов, оползневых участков, достаточно высокая плотность застройки и не стоит забывать про сейсмологическую активность. Для дальнейшего прогнозирования ситуации нам очень важно оперативно получать полные данные, - рассказывает заместитель директора по науке Субтропического научного центра РАН в городе Сочи, кандидат географических наук Наталья Яицкая.

Датчики для отслеживания движения земной поверхности разработаны учёными Германии и России. в рамках международного проекта ICARUS. На создание такой smart-технологии специалисты потратили 13 лет. Система очень компактна, сами передатчики размером не больше спичечного коробка и весят всего пять граммов. Эти устройства и транслируют собранную инфрмацию на МКС, кторую принимает антенна российского сегмента станции. Причем, оборудование способно принимать от нескольких сотен передатчиков… Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) по соглашению между Роскосмосом и Германским центром авиации и космонавтики. В течении всего оставшегося до конца года времени учёные будут вести учёт данных и периодически калибровать датчики.

Устройство должно сообщить о движении почв. Фото: сочинского Субтропического научного центра РАН

Планируется, что в 2022 году такая аппаратура будет установлена в Красной Поляне и на склонах Хостинского района курорта Сочи. Безусловно, подобная разработка может найти применение и в других районах Кубани, расположенных на склонах. Чаще всего склоны «начинают оживать» после сильных ливней, которые в последнее время просто атакуют Краснодарский край.