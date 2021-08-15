Скорпионы в Сочи: опасные паукообразные расплодились из-за жары и влаги

Сочинские скорпионы неопасны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Туристы в Сочи начали жаловаться, что часто встречают скорпионов. Отдыхающие сообщают, что членистоногие замечены в отелях, в парках и в горах.

-Скорпионы живут в Сочи. В Кавказском заповеднике паукообразные представлены эндемичным (обитающим только в этой местности) скорпионом мингрельским, рассказали в заповеднике. - Они распространены на южном макросклоне заповедной территории.

Вид обитает не выше отметки 800 метров над уровнем моря. Скорпион мингрельский небольшого размера - до 40 мм, красно-коричневого цвета. Встретить скорпиона можно, например, в Тисо-самшитовой роще. Насекомое чаще всего прячется под камнями, корнями деревьев или пнями. То есть любит затемненные, прохладные, влажные условия. А вот опасен ли этот вид? Что будет, если такой скорпион цапнет?

- Для человека этот вид не представляет опасности, - объяснили в заповеднике. - Как любой «скорпион, мингрельский» может ужалить, однако количество яда у него мизерное, а из-за скромных размеров глубоко проткнуть в кожу человека он не в силах. Однако укол может быть довольно болезненным. А для того чтобы скорпион не доставил больших хлопот, после прогулки в лесу следует внимательно осмотреть свою одежду и рюкзак - на привале насекомое могут заползти на одежду или в сумку. А если его нашли в номере отеля, лучше аккуратно вынести на улицу и отпустить.

КОММЕНТАРИЙ БИОЛОГА

Вениамин Голубитченко, биолог, эколог, член общественного экологического совета при Губернаторе Краснодарского края:

- Скорпионы на побережье Черного моря - от Сочи до Туапсе - ниоткуда не появились, они всегда здесь обитали, и, естественно, иногда происходят встречи этих пауков с людьми. Увеличение контактов людей с этими насекомыми в последнее время вызвано жаркой и влажной погодой, скорпионы ищут места, где прохладнее и большая влажность, вот почему чаще всего в доме выбирают ванную комнату. Да, как и свои собратья, «наши пауки» ядовиты, но для человека укус местного скорпиона не смертелен, - сказал он.