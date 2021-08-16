Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 августа 2021: число заболевших достигло нового максимума

Пандемия по-прежнему властвует в регионе
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 августа 2021 года.
Число заболевших снова достигло максимума за все время пандемии. За сутки количество инфицированных выросло на 257 человек.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 16 августа 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксирован 51 новый случай заболевания.
Коронавирус в Анапе 16 августа 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 10 человек.
Коронавирус в Сочи 16 августа 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 44 человек.
Коронавирус в Геленджике 16 августа 2021
В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.
Коронавирус в Туапсе 16 августа 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 16 августа 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у кого.