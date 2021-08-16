Наводнение в Новороссийске 15-16 августа 2021: машины под водой, затоплены подстанции, улицы и дороги

Новороссийск затопило Фото: Пауль ГУРИН

Новороссийск накрыла стихия. После обильных ливней город-герой ушел под воду. Затоплены улицы, повалены деревья, машины ушли под воду.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

- К ликвидации последствий сильного ливня подключены все городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций. Задействована спецтехника, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он вместе с коммунальщиками приводит город в порядок.

Все городские спасательные службы вышли на улицы. Одна из бригад контролирует уровень реки в хуторе Горном, чтобы в случае ее выхода из берегов эвакуировать население. В Борисовке вырублен свет, тут затопило трансформатор. В селе Гайдук расчищают от завалов улицу Алексеева.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

Но ливень продолжается.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

В 23 часа врубили сирены, это был сигнал тем жителям, которые находятся в зоне подтопления. Им надо было собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, быть готовыми к эвакуации в любой момент.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН