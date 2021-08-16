Наводнение в Новороссийске 15-16 августа 2021: последствия, какие улицы затопило, что происходит

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

Мощные ливни обрушились на Краснодарский край на прошлой неделе. За пару дней под воду ушли сразу несколько районов Кубани. Основной удар пришелся на Анапу. Курорт затопило еще в пятницу. В воскресенье дождливый циклон добрался до Новороссийска. Непогода обрушилась на город поздним вечером.

Наводнение в Новороссийске 15-16 августа 2021 не стало неожиданностью. О возможных подтоплениях синоптики сообщали еще в пятницу. За ночь здесь выпала двухмесячная норма осадков – 97 мм.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

- Подтопленными оказались порядка 80 домовладений, в их числе 5 многоквартирных домов, – отметил глава города-героя Игорь Дяченко.

Сейчас оперативные службы устраняют последствия наводнения в Новороссийске 15-16 августа 2021 года. Мобильные группы занимаются обходом домов граждан. Они фиксируют ущерб и составляют акты для компенсаций. Основной удар стихии пришелся на хутор Горный. Здесь была угроза выхода реки из берегов. Спасатели даже готовились к эвакуации населения.

Затопленный Новороссийск Фото: Пауль ГУРИН

Наводнение в Новороссийске 15-16 августа 2021 года стало причиной массовых отключений света. Так, без электричества остались жители Борисовки, в селе Гайдук под воду ушла улица Алексеева.

Из-за наводнения в Новороссийске 15-16 августа 2021 даже завыли сирены. Они включились в 23:00 по московскому времени в воскресенье, 15 августа. Это было сделано перед возможной эвакуацией. Чтобы люди, которые находились в эпицентре стихии, успели собрать вещи и документы, отключить освещение, газ и воду и ждали спасателей.

Отмечается, что эпицентр наводнения в Новороссийске 15-16 августа 2021 был на улицах Волгоградской и Энгельса, в районах автовокзала и Южных прудов. По словам очевидцев, они первыми ушли под воду в городе-герое.

Сейчас ситуация в Новороссийске улучшилась. Вода уже начала уходить с подтопленных улиц, а ливень прекратился.