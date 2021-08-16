Школьные линейки 1 сентября в Краснодаре пройдут только для первых и выпускных классов

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Еще две недели - и школьники ворвутся в новый учебный год. В этом году на Кубани все будут заниматься в очном формате. Родители с детьми уже вовсю готовятся к учебной поре: закупают тетради с учебниками, форму, рюкзаки.

Но вот торжественные линейки пройдут с ограничениями. В Краснодаре 1 сентября День знаний состоится только для первых и выпускных классов. Такие меры приняты из-за коронавируса.

- С учетом требования Роспотребнадзора торжественные линейки в школах в День знаний состоятся только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. В больших школах линеек будет несколько, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что традиционно 1 сентября для ребят проведут уроки мужества.

А сейчас школы активно готовят к учебному году, на территориях и в классах наводят порядок. Этим летом в школах Краснодара поменяли семь кровель, отремонтировали 25 пищеблоков, два спортзала, а также провели капитальный и текущий ремонт помещений в 13 школах. До конца года еще обустроят спортплощадки в трех образовательных учреждениях.

- В нескольких школах и детсадах мы не смогли выполнить в этом году определенный фронт работ. Это было связано с подорожанием строительных материалов. Прошу — объекты, которые планировались на этот год, автоматически включить в план работ следующего года. Не должно получиться, что в этом году они выбыли из списка и потерялись на последующие периоды, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В свою очередь, директор департамента образования Алексей Некрасов отметил, что эта работа уже началась.

Стоит отметить, что в этом году в школы столицы Кубани пойдут более 164 тысяч учеников, это на 13 тысяч больше, чем в прошлом. В том числе за школьные парты сядут около 5 тысяч первоклассников.