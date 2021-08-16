Наводнение в Крымске 15-16 августа 2021: 10 человек эвакуировали, режим ЧС сняли

Фото: t.me/sergeyi_les

Наводнение в Крымске 15-16 августа 2021 ждали еще в пятницу. В районе даже отслужили молебен о безведрии. Жители боялись повторения наводнения 2012 года. Оно унесло жизни более 100 человек.

Еще в пятницу в Крымске развернули сразу 11 пунктов эвакуации. Местных жители попросили заранее собрать вещи и документы. В районе ввели локальный режим ЧС.

Фото: газета Электрон

- Таких ливней, какие прогнозируются в ближайшие дни, не было 10 лет, - обращался к местным жителям глава района Сергей Лесь.

Наводнение в Крымске 15-16 августа 2021 пришлось на воскресенье. Во второй половине в районе зарядили мощные ливни. В городе сразу зазвучали сирены. О возможной эвакуации людей предупреждали сразу 8 машин с громкоговорителями. Сразу несколько рек были на грани выхода из берегов.

Фото: t.me/sergeyi_les

Эпицентром наводнения в Крымске 15-16 августа 2021 стало Южное сельское поселение. Из-за подъема уровня местной реки были эвакуированы 10 человек. Их доставили в пункт временного размещения. Он развернулся в школе № 23 хутора Красного.

Сейчас вода в районе пошла на спад. В Крымске уже сняли локальный режим ЧС. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия наводнения в Крымске 15-16 августа 2021.