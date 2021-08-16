Последствия наводнения в Краснодарском крае 15-16 августа 2021: Анапу опять подтопило, в Крымске сняли режим ЧС, в Геленджике обесточили центр

Фото пресс-службы администрации города-курорта

Последствия наводнения в Краснодарском крае 15-16 августа 2021 ликвидируют экстренные службы региона. Они работают круглосуточно. Самая тяжелая ситуация сейчас в Анапе. Сюда утром вернулась вода. Она бурным потоком прошла по улицам курорта.

Чтобы уровень воды упал, на курорте даже прорубили траншею. Она появилась на улице Морской. Это снизит уровень подтоплений в Джемете – самой нижней точке города, где скопилась вода.

Кстати, вода на улицах никак не сказалась на посещаемости пляжей. По соцсетям гуляет видео, как курорт ломится от туристов. Они буквально забили городские пляжи после ухода большой воды.

Вернулся к прежней жизни Геленджик. Накануне здесь выпала норма осадков за четыре месяца. На курорте даже завыли сирены. Спасатели предупреждали людей о возможной эвакуации.

Уже вечером в Геленджике обесточили центр города. Это было сделано, чтобы избежать повторения трагедии 2012 года. Тогда наводнение смыло электрический столб. Провода замкнуло. Несколько человек, которые стояли рядом, погибли.

Сейчас курорт вернулся к прежней жизни. Уже в воскресенье вечером, 15 августа, по набережной гуляли туристы.

В Крымском районе сняли режим ЧС. Накануне здесь тоже ревели сирены. Из-за мощных ливней спасатели даже эвакуировали десять человек. Все они – жители Южного сельского поселения, которое стало эпицентром стихии. Людей отвезли в пункт временного размещения. Он развернулся в школе № 23 хутора Красного.

Сейчас вода в Крымском районе пошла на спад. Спасатели продолжают ликвидацию последствий разгула стихии.

Из-за наводнения остались без света несколько районов Новороссийска. Сейчас специалисты ликвидируют последствия непогоды в городе-герое. За ночь здесь выпала норма осадков за два месяца – это 97 мм.

Из-за разгула стихии под воду ушли 80 домовладений и 5 многоквартирных домов. Основной удар принял на себя хутор Горный. Здесь звучали сирены, но эвакуации удалось избежать.

Из-за наводнения ушли под воду сразу несколько улиц в центре Новороссийска. Речь шла о районах автовокзала и Южных прудов.