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Происшествия16 августа 2021 15:10

Последствия наводнения в Краснодарском крае 15-16 августа 2021: Анапу опять подтопило, в Крымске сняли режим ЧС, в Геленджике обесточили центр

Последствия наводнения в Краснодарском крае 15-16 августа 2021 еще надолго останутся в памяти местных жителей
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото пресс-службы администрации города-курорта

Фото пресс-службы администрации города-курорта

Последствия наводнения в Краснодарском крае 15-16 августа 2021 ликвидируют экстренные службы региона. Они работают круглосуточно. Самая тяжелая ситуация сейчас в Анапе. Сюда утром вернулась вода. Она бурным потоком прошла по улицам курорта.

Чтобы уровень воды упал, на курорте даже прорубили траншею. Она появилась на улице Морской. Это снизит уровень подтоплений в Джемете – самой нижней точке города, где скопилась вода.

В Анапе вода с улиц стекает в море

Кстати, вода на улицах никак не сказалась на посещаемости пляжей. По соцсетям гуляет видео, как курорт ломится от туристов. Они буквально забили городские пляжи после ухода большой воды.

Вернулся к прежней жизни Геленджик. Накануне здесь выпала норма осадков за четыре месяца. На курорте даже завыли сирены. Спасатели предупреждали людей о возможной эвакуации.

Уже вечером в Геленджике обесточили центр города. Это было сделано, чтобы избежать повторения трагедии 2012 года. Тогда наводнение смыло электрический столб. Провода замкнуло. Несколько человек, которые стояли рядом, погибли.

Сейчас курорт вернулся к прежней жизни. Уже в воскресенье вечером, 15 августа, по набережной гуляли туристы.

В Крымском районе сняли режим ЧС. Накануне здесь тоже ревели сирены. Из-за мощных ливней спасатели даже эвакуировали десять человек. Все они – жители Южного сельского поселения, которое стало эпицентром стихии. Людей отвезли в пункт временного размещения. Он развернулся в школе № 23 хутора Красного.

Сейчас вода в Крымском районе пошла на спад. Спасатели продолжают ликвидацию последствий разгула стихии.

Видео: t.me/sergeyi_les

Из-за наводнения остались без света несколько районов Новороссийска. Сейчас специалисты ликвидируют последствия непогоды в городе-герое. За ночь здесь выпала норма осадков за два месяца – это 97 мм.

Из-за разгула стихии под воду ушли 80 домовладений и 5 многоквартирных домов. Основной удар принял на себя хутор Горный. Здесь звучали сирены, но эвакуации удалось избежать.

Из-за наводнения ушли под воду сразу несколько улиц в центре Новороссийска. Речь шла о районах автовокзала и Южных прудов.

Новороссийск за пару часов ушел под воду
СтихияПроисшествия: СТИХИЯ