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Происшествия17 августа 2021 7:00

Шторм, разрушивший несколько районов Кубани, может повториться

Синоптики рассказали, когда ждать очередной удар стихии
Анастасия БАРБАШ
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Ужас стихии в том, что предупредить ещё не значит предотвратить

Ужас стихии в том, что предупредить ещё не значит предотвратить

В приморских районах Краснодарского края сирены завыли за 2 часа до ливня. Системы оповещения предупредили жителей об опасности. Люди успели взять документы, поднять бытовую технику, позаботиться о домашних животных. Некоторые даже забаррикадировали входы в дома мешками с песком. О том, что удар стихии неизбежен, синоптики в Краснодарском крае сообщали минимум за сутки, а то и раньше. Такие сроки специалисты называют хорошей заблаговременностью прогноза опасных явлений. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это и есть хороший прогноз плохой погоды.

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- Эти страшные погодные явления были спрогнозированы на Черноморском побережье за несколько дней, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - Это и есть хороший прогноз плохой погоды. Нам это удается, потому что используются самые современные системы. Но ужас стихии в том, что предупредить - еще не значит предотвратить. На Кубани выпало огромное количество осадков, которое существенно превысило норму. Если бы вовремя не предупредили, могли бы быть жертвы. Наводнения, по масштабу сравнимые с теми, которые прошли сейчас, были на Кубани 20 лет назад. Но в лучшем случае прогноз можно делать за 60 часов. А чаще - за 12 и 6 часов. Для этих географических широт вообще характерны взрывные природные явления, которые сложно предвидеть. Не исключено, что подобное снова повторится.

Новороссийск за пару часов ушел под воду

Наводнение лета 2021 года на Кубани сравнить можно только с потопом 20-летней давности. Тогда в 2002 году пострадали несколько районов. Сегодня такие взрывы непогоды стали более безопасны для жителей - благодаря современным системам. Росгидромет обладает всеми новыми технологиями диагностики и богатой научной базой. Это позволит предупреждать людей об опасности.

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- В акваториях Новороссийска, Анапы и Темрюка пробы воды отберут, когда успокоится погода, - сообщила официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Сейчас на территориях подтопления купаться нельзя. Проверить воду планируется после очередных осадков. Так что как минимум еще неделю придется не купаться в море.

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