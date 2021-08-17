Шторм, разрушивший несколько районов Кубани, может повториться

Ужас стихии в том, что предупредить ещё не значит предотвратить

В приморских районах Краснодарского края сирены завыли за 2 часа до ливня. Системы оповещения предупредили жителей об опасности. Люди успели взять документы, поднять бытовую технику, позаботиться о домашних животных. Некоторые даже забаррикадировали входы в дома мешками с песком. О том, что удар стихии неизбежен, синоптики в Краснодарском крае сообщали минимум за сутки, а то и раньше. Такие сроки специалисты называют хорошей заблаговременностью прогноза опасных явлений. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это и есть хороший прогноз плохой погоды.

- Эти страшные погодные явления были спрогнозированы на Черноморском побережье за несколько дней, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - Это и есть хороший прогноз плохой погоды. Нам это удается, потому что используются самые современные системы. Но ужас стихии в том, что предупредить - еще не значит предотвратить. На Кубани выпало огромное количество осадков, которое существенно превысило норму. Если бы вовремя не предупредили, могли бы быть жертвы. Наводнения, по масштабу сравнимые с теми, которые прошли сейчас, были на Кубани 20 лет назад. Но в лучшем случае прогноз можно делать за 60 часов. А чаще - за 12 и 6 часов. Для этих географических широт вообще характерны взрывные природные явления, которые сложно предвидеть. Не исключено, что подобное снова повторится.

Наводнение лета 2021 года на Кубани сравнить можно только с потопом 20-летней давности. Тогда в 2002 году пострадали несколько районов. Сегодня такие взрывы непогоды стали более безопасны для жителей - благодаря современным системам. Росгидромет обладает всеми новыми технологиями диагностики и богатой научной базой. Это позволит предупреждать людей об опасности.

ВАЖНО

Когда на курортах можно будет купаться в море после мезоциклона

- В акваториях Новороссийска, Анапы и Темрюка пробы воды отберут, когда успокоится погода, - сообщила официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Сейчас на территориях подтопления купаться нельзя. Проверить воду планируется после очередных осадков. Так что как минимум еще неделю придется не купаться в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Анапой прорвало дамбу

Угрозы для населенных пунктов нет (подробнее)

Жуткие кадры после погодного апокалипсиса в Анапе: курорт приходит в себя после непогоды

Все улицы поселка Джемете до сих пор под водой, около домов горы мусора, которые принес бушующий грязевой поток (подробнее)

«Под половиной дома фундамента просто нет!»: пострадавшие жители Черноморского побережья рассказали, как спасались от большой воды

Жертв удалось избежать, однако последствия стихии будут устранять еще не один день (подробнее)

Море еще грязное: что происходит на пляжах Сочи после мезоциклона

Корреспондент "КП" прошелся по берегу (подробнее)

«Было страшно, нас чуть не снесло течением»: жители Новороссийска - о том, как пережили ночное наводнение

Потоп застал новороссийцев врасплох (читайте также)

«Люди ходят по воде, обмотавшись пакетами»: туристка из Нового Уренгоя показала, как выглядит затопленный пансионат в Анапе

Город спасают, как могут, но вода уходит с улиц медленно (подробнее)