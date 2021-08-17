«Извергает пламя как дракон!»: На автобоях под Краснодаром испытали машину-огнемет

В этот раз на шоу было по-настоящему жарко! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Где еще можно увидеть тонны искореженного металла как не автобоях без правил. Коронавирусный год, увы, лишил сотен жителей и гостей края такого зрелища. Но в 2021-м разрушительное дерби все же состоялось.

Шоу устроили на открытой арене под Краснодаром. Правил нет. Главная задача участников - обездвижить соперника. Разумеется, сделать это эффектно - шумно и с искрами! При этом самому водителю, рискнувшему идти на таран, нужно остаться на ходу.

Это шоу, равное по зрелищности гладиаторским боям, проходит в крае уже не первый раз. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Уж где-где, а здесь не жалеют своих "ласточек" - их привозят на растерзание и заранее готовят к боям. Мало кто знает, что автовладелец должен выезжать на арену буквально пустым.

Восемь участников бились друг с другом, чтобы доказать - они сильнее остальных бойцов! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Салон, обшивки дверей, фары, фонари, бамперы, заводской бак — все это должно быть удалено из машины согласно техническим требованиям. Снимается даже проводка - безопасность никто не отменял!

Правила автобоев просты: можно таранить, подрезать, поджимать и зажимать противника в угол. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но, стоит сказать, что в этот раз один из автомобилей все же был слишком навороченным. Ценители автотюнинга узнали сразу - это машина-огнемет, которую создал краснодарский умелец Ваган Микаелян. Вместе с другом он снял фары, перебрал двигатель и добавил огнемет. Упаковали его прямо под капот. Создавали «оружие» буквально в гараже в спальном районе города.

На автобои он привез протестировать свое творение - в конце концов, нельзя хранить такого "дракона" в гараже.

На автобои Ваган привез протестировать свое творение. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К тому же еще месяц назад Ваган Микаелян признался - на предстоящем турнире первую проигравшую машину он спалит. Само собой, без водителя. Но зрелище будет жутким. Слово свое парень сдержал. Первую же тачку, которая выбыла после старта, поджарили!

Еще месяц назад умелец признался - на предстоящем турнире первую проигравшую машину он спалит. Не соврал! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, впервые в автобоях в Краснодаре приняла участие девушка. Вот уж у кого по-настоящему стальные нервы. Более того, дама сумела вырвать победу в первом раунде. Неплохой результат для новичка!

Среди участников впервые была дама. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но все же до финала дошла лишь команда из Усть-Лабинска. Участники получили свой заслуженный приз — 100 тысяч рублей. На своем авто они еще и сумели уехать домой.

Стать обладателем денежного приза хочет каждый. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А тем временем восемь проигравших машин не просто сожгли, а еще и сбросили на них груз.

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