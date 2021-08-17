Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 августа 2021: более 60 тысяч жителей Кубани переболели COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала пандемии положительный тест на COVID-19 сдали 63 183 жителя Кубани, в том числе 4056 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1111,6. Это один из самых низких показателей в стране.

Лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она стартовала на Кубани в конце прошлого года. За девять месяцев прививку от COVID-19 поставили более 1,7 миллиона жителей Краснодарского края.

Тем не менее на Кубани ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаях заражения. Эта планка держится уже несколько лет. Только за последние сутки на Кубани выявлено 253 инфицированных.

Больше всего заразившихся выявлено в Краснодаре – 42 человек. Еще 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 обнаружен в Лабинском районе. Замкнул тройку антирейтингу по количеству заболевших Курганинский район. Здесь положительный тест на коронавирус сдали 20 человек.

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