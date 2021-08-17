Почему Сочи не Кубань

Сочи - вид на здание морского вокзала Фото: Иван ВИСЛОВ

Как-то в декабре я возвращался из Краснодара в Сочи на автомобиле. Выехал, было +5, приехал в Сочи - +15. Тогда как раз валил снег в Краснодаре, и на моей «Калине» на крыше был его приличный слой. Налили в бутылку воды, чтобы поливать стекло в дороге, ибо бачок омывателя треснул – вот что значит теплолюбивая сочинская машина.

На летней резине с горем пополам преодолел горные перевалы после Горячего Ключа. А на спуске с перевала погода вдруг резко наладилось, засияло солнце и машина, которая все еще напоминала снежный ком на колесах, скатилась в Джубгу. А там…

Люди чуть ли не в майках - на улице +15. На стоянке, где я припарковал авто, чтобы выпить кофе, машину обступили, словно диковинное снежное чудо.

- Откуда едете? С Северного полюса? – спросил один мужчина.

- Из Краснодара возвращаюсь домой - в Сочи, - стукнул я ногой по огромному куску льда у колеса.

Мужчина философски заметил: «Да, Сочи не Кубань. Другая погода. Субтропики».

Тогда, может быть, я впервые понял, почему мой краснодарский друг иногда называет сочинцев «захребетниками». Это чисто «из географии». По экономическим вопросам сочинцев всегда считали нахлебниками. В бюджет края курорт почти ничего не приносил, прибыль от курортного города, от всех его санаториев утекала напрямую в Москву и центральные ведомства. В застойное время Сочи сидел «на московском снабжении», считался всесоюзной здравницей и вроде бы к Краснодарскому краю «подчинялся» только географически.

Скорее всего, отсюда и пошла эта водораздельная по хребту фразочка о том, что «Сочи не Кубань». И хотя почти все мелкие вопросы жизни города решались «через Краснодар», глобальные – в Москве, в союзных министерствах и ведомствах, куда партийные и советские управленцы Сочи имели прямой доступ, ибо успевали знакомиться напрямую с высшими функционерами СССР, которые любили Сочи еще со времен Иосифа Сталина. Впрочем, и современные руководители России и даже Белоруссии Сочи любят. Все это и порождало, да что греха таить, и сейчас порождает чувство у местных жителей некой своей элитарности.

И, конечно, тому способствуют мировые события последнего времени – зимняя Олимпиада-2014, фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу, да та же «Новая волна». Я вырос в «советском Сочи» и, конечно, бывая в другом городе, на себе чувствовал нескрываемый интерес в любой компании, мол, товарищ, знает прикуп.

Про прикуп я не говорил. Я всегда отшучивался фразой пролетарского писателя Николая Островского, который в тридцатые годы прошлого века жил в Сочи. Помните: « Жизнь человеку дается один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…». По-сочински «цитата» звучит так: «Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо в Сочи..» Фраза: «Я из Сочи» вызывала у новых знакомых как минимум пляжный интерес.

Что изменилось? В последние годы – да, изменилось. Да, нам не очень приятно, когда нас называют «кубаноидами» и трудно понять, почему историю родного края надо было называть кубановедением.

Непонятно и то, почему администрацию Сочи формируют всегда из числа управленцев других городов и ни разу не назначали сочинца главой администрации. А ведь из Сочи и сразу в Москву вышли очень достойные люди – Виталий Игнатенко, Сергей Кириенко, Виталий Севастьянов, Константин Затулин, Юрий Барзыкин, который вице-президент Российского союза туриндустрии. Про звезд эстрады Григория Лепса, Стаса Михайлова, Андрея Григорьева-Апполонова,композитора Ирину Грибулину я и не говорю.

Однако теперь понятно и другое: советский менталитет сочинцев изменился по мере того, как внимание к Сочи со стороны края стало понятным и даже осязаемым. Олимпиада-2014 показала, что ее проводит Россия в лице своего субъекта Краснодарского края, а не администрация города Сочи.

Все «в доску местные» увидели, что на нынешнее благополучие Сочи вкалывала вся страна и только за счет «на отдыхающих» не построить Олимпийский парк, курорты Красной Поляны, абсолютно новые дороги, тоннели и развязки.

А продукты? Все сочинцы «с утра до вечера» на рынках кубанской продукции, которые по всему Сочи. Стало ясно, кто кого кормит не в плане формирования бюджета региона, а реально – помидорчиками.

Теперь вот еще у Сочи появился спутник – Сириус, и формально он вроде бы Сочи, а реально и не Сочи – подчиняется напрямую центру. Сириус как бы повторяет механизм развития Сочи – федеральный город на территории Сочи и края. Как и Сочи в советское время – всесоюзный курорт. Есть ли разница между сочинцами и жителями Сириуса? Наверное, пока есть, ибо почти все они приехали жить и работать у моря из других городов. Будет ли это разница через пару лет? Нет. Все они станут сочинцами, потому как сириусчанами никто себя называть не станет, абсолютно также сириусчане не будут называть себя кубаноидами.

История повторяется. Когда Сочи развивался в рамках ударной комсомольской стройки, здесь работали люди со всей страны. Многие остались навсегда жить. Я вот тоже сочинец только в первом поколении, ибо мама из-под Ростова, а отец и вовсе родился в Туркмении. Словом, многие «коренные сочинцы» сами из понаехавших.

Сочи не Кубань? Да, наверное, у нас менталитет чуть южнее, и главное блюдо - не кубанский борщ, а харчо, цыплята табака, сациви. Не пельмени с равиоли, а хинкали и чебуреки. Мы всё любим чуть поострее и в этом, безусловно, есть отличие.

Сочи – Кубань? Да, на сто процентов. В России нет федерального субъекта «Сочи». Сочи не Кубань? Да. Курорт формирует более свободные взгляды и у нас не везде растут подсолнухи, а пальмы растут только в Сочи.

Однако, грань между Сочи, Краснодаром и даже Москвой, антагонизм между ними и людьми, все более сглаживается. А в современном обществе этот «советский антагонизм» и вовсе скоро сотрется, как грань между городом и деревней. Единственное, чего бы я просил земляков края, чтобы лично меня не называли захребетником, ибо это звучит словно нахлебник. Это нет так. Трудящиеся сочинцы формируют очень значимую часть бюджета Краснодарского края. Края, где из зимы можно попасть в лето на автомобиле всего за несколько часов. Стоит только преодолеть хребет.