Первая в мире модель 3D озера и самое высокогорное ночное погружение: кубанские дайверы установили мировой рекорд

В озере нет рыбы, ведь там мало кислорода

Дайверы из Краснодарского края, Москвы, Беларуси и даже Америки совершили самое высокогорное ночное погружение. Они нырнули в озеро, которое находится на 18,2 метрах над уровнем моря. Экспедицию возглавил член Русского географического общества, дайвмастер Юрий Кашин.

Участники достигли самой глубокой точки крупнейшего водоема Кавказского заповедника – озера Безмолвия.

- Мы все болеем: ноги у всех болят, кто-то простыл. Было очень непросто, практически не спали, - рассказывает Юрий Кашин радио «КП»-Краснодар». - Это мой четвертый рекорд, мировой третий и еще один - российский. Я собирал таких специалистов, чтобы они соответствовали технике безопасности по мировым стандартам.

Перед группой стояла сложная задача - исследование озера Безмолвия –самого большого водоема Главного Кавказского хребта. И они ее выполнили. Команда работала пять дней, сначала создавали карту – разными цветами наносили на нее контур, глубины, обозначили скалы и ледник. Через неделю будет готова 3Д модель озера. Первая в мире.

- То есть туристы, которые туда хотят сходить, а места популярные – проходимость до 200 человек в день, - смогут в открытом доступе в Интернете посмотреть, как это озеро выглядит под водой, - рассказывает Юрий Кашин.

То есть дайверы не только установили рекорд, но исследовали высокогорные озера, которое до этого было изучено весьма поверхностно.

- Озера, которые привлекают наше внимание - свыше двух тысяч метров от уровня моря. Только на главном Кавказском хребте их 1600! Представляете, какой объем работы? – говорит Юрий. – Мы делаем замеры глубины, изучаем рельеф, флору фауну – там обитают насекомые, черви. Рыбы не бывает. Мало кислорода.

А еще дайверы находят и аккуратно собирают исторические факты и артефакты, связанные с местом исследования. Все полученные данные отправляют в музеи – через эти экспонаты с людьми говорит прошлое.