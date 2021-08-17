Каплю нефти – в бочку моря

Фото: Александр Абакумов

Несколько дней назад, в разгар отпускного сезона, отдыхающие беззаботно плескались в волнах Черного моря. А в это время в прессе уже разгорался скандал вокруг утечки нефтепродуктов в районе Новороссийска (Южная Озереевка). Сегодня, владея полной информацией, уже можно подвести итоги.

Авария случилась 7 августа на одном из терминалов Каспийского трубопроводного консорциума. Произошел разрыв гидрокомпенсатора (внутренней части выносного причального устройства ВПУ-1) при заправке греческого танкера. Сейчас уже понятно, что причиной, скорее всего, стал производственный брак оборудования. За последние 25 лет истории КТК такое случилось впервые. Тем не менее службы сработали безукоризненно и моментально, приняв все необходимые меры по ликвидации последствий. По инструкции.

Снимок от 8 августа 2021 Института космических исследований (ИКИ) РАН

– Как ни странно это прозвучит, но в данном случае стоило бы, наоборот, говорить о том, что чем больше площадь пятна, тем лучше. Почему? Обычно наибольшую опасность представляет не тонкая пленка на поверхности толщиной в доли миллиметра – она собирается быстро и без особых проблем. А та часть продукта, которая уходит в более глубокие слои моря. Зная устройство выносного причального оборудования, на котором произошла утечка, можно с уверенностью утверждать, что фатально большое количество нефтепродукта просто физически не могло вылиться в акваторию. При любом подобном сбое сразу же посылается сигнал на диспетчерский пульт, срабатывают специальные задвижки. Они закрываются медленно, не моментально – чтобы избежать резкого перепада давления, которое может привести к действительно сложной аварийной ситуации. Именно этот момент разлива – пока закрываются задвижки – мы и наблюдали в известном видео. Процесс фиксирования задвижек (как и само видео, собственно) длится менее минуты. За такое короткое время большой разлив нефти просто невозможен, – говорит Никита Голунов, проректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, кандидат технических наук по специальности «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ».

Снимок от 12 августа 2021 Института космических исследований (ИКИ) РАН

Пока шла работа по устранению последствий, отдыхающие продолжали отдыхать, чему свидетелем стал лично губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, специально вместе с представителями прессы облетевший на вертолете и обошедший пешком места предполагаемой «трагедии». А пресса, записные экологи (дай бог, если у парочки из них есть хоть подобие профильного образования; для большинства такая деятельность лишь форма бизнеса, это общеизвестный факт) и интернет-блогеры продолжили раскручивать «жареную тему». Основные споры разгорелись вокруг снимков из космоса (до этого случая с нефтью про авторов снимков – Институт космических исследований РАН – никто толком и не слыхивал, как и про их достижения в обозначенных исследованиях) и подсчетов реального ущерба для окружающей среды. Был ли он? Если да – насколько серьезен? И, в конце концов, каковы действительные размеры этого пресловутого пятна, зафиксированного из космоса и опубликованного каждым, кто не ленив? На несколько дней команда диванных критиков временно ушла из иммунологии, переквалифицировавшись в активных защитников природы. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова активно включилась в дискуссию, вначале потребовав в запале отставки руководства консорциума. Но потом, видимо, подумала, и объявила, как она привыкла, в своем инстаграме: точный масштаб происшествия удастся определить лишь по данным, полученным благодаря специальному оборудованию. И ведь верно: не на глаз же.

– Прекрасно, что сейчас есть технологии, которые позволяют сделать снимок определенной территории из космоса. Именно такие снимки разошлись буквально через пару дней после аварии в Новороссийске. Размер пятна на воде может занимать многие километры и выглядеть очень внушительно. Но важнее то, что находится гораздо ниже. Что мы видим на мониторе? Пленку на поверхности воды, которая сейчас собирается достаточно простыми способами при использовании абсорбирующих материалов? Небольшой слой загрязнения? Или слои агрессивного вещества, уходящие на несколько метров вглубь и действительно представляющие некую опасность? И какую? Нам, как специалистам, очень бы хотелось иметь программный инструментарий для того, чтобы досконально все просчитать. Но, к сожалению, таких программ, прошедших государственную аттестацию, пока нет.

Теоретически можно рассчитать утечку кустарными, домашними способами – исходя из того, «на какую территорию разливается одна капля нефти весом в пять граммов по некоей поверхности». Пользуясь, например, элементарными школьными знаниями, полученными на уроках физики. Но это было бы в корне неверно. Более того – вводило в заблуждение аудиторию. Правда, сейчас многие «доморощенные» экологи этим пользуются – просто чтобы завоевать популярность, – рассказывает Станислав Мещеряков, заведующий кафедрой экологии Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, доктор технических наук, президент Фонда «Национальный Центр Экологического Менеджмента и Чистого Производства для нефтегазовой промышленности», лауреат государственной премии в области экологии.

Главными «свидетелями» по таким делам обычно выступают пробы воды и воздуха. В связи с инцидентом, в районе Южной Озереевки они берутся по часам. Исследования не прекращаются ни днем, ни ночью. Результаты – неутешительные для любителей поднять шумиху. Все показатели на сегодняшний день в норме.

– Обычно последствия серьезных аварий выражаются весьма ясно и понятно: наличием на берегу выкинувшейся рыбы, других обитателей моря, пострадавших от загрязнения птиц. Мы следим за ситуацией, и, насколько мне известно, подобных трагедий, даже единичных случаев, на Черноморском побережье в последние дни не наблюдалось, – добавляет Станислав Мещеряков.

По мнению синоптиков, Кубань вскоре снова окажется в эпицентре жары. Рекомендуется пить больше воды, беречь себя и детей от солнечных лучей. И минимально верить интернет-сплетням.