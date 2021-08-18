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Здоровье18 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 августа 2021: заболеваемость не падает уже несколько недель

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 августа 2021
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Каждый день на Кубани фиксируется свыше 200 новых случаев заражения. Эта планка держится уже несколько недель.

Только за прошедшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 252 новых случая инфицирования. Сразу 39 человек сдали положительный тест на COVID-19 в краевом центре. Еще 25 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус выявили в Сочи, 20 – в Анапе. Эти города возглавили антирейтинг самых зараженных районов Кубани.

Отметим, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Сейчас на Кубани развернуто свыше 300 прививочных пунктов. Они работают в каждом районе Краснодарского края. Записать на вакцинацию можно как лично, так и на портале Госуслуг.

Считается, что победить пандемию может коллективный иммунитет. Он должен выработаться, когда прививку от страшной инфекции поставит минимум 60-65% взрослого населения Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 18 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 39 заболевших.

Коронавирус в Анапе 18 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 20 человек.

Коронавирус в Сочи 18 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 25 жителей.

Коронавирус в Геленджике 18 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 18 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 18 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 человек.

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