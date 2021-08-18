Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 августа 2021: заболеваемость не падает уже несколько недель

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. Каждый день на Кубани фиксируется свыше 200 новых случаев заражения. Эта планка держится уже несколько недель.
Только за прошедшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 252 новых случая инфицирования. Сразу 39 человек сдали положительный тест на COVID-19 в краевом центре. Еще 25 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус выявили в Сочи, 20 – в Анапе. Эти города возглавили антирейтинг самых зараженных районов Кубани.
Отметим, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Сейчас на Кубани развернуто свыше 300 прививочных пунктов. Они работают в каждом районе Краснодарского края. Записать на вакцинацию можно как лично, так и на портале Госуслуг.
Считается, что победить пандемию может коллективный иммунитет. Он должен выработаться, когда прививку от страшной инфекции поставит минимум 60-65% взрослого населения Краснодарского края.
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