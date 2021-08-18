Ловили и возвращали: в Новороссийске спасли сотни карпов, смытых из водоемов ливнями

Отдыхающие возвращали рыб в привычную среду обитания. Фото: novosti_novoross

Самая настоящая спасательная операция развернулась 17 августа на пляже Суджукская коса в Новороссийске. Там после проливных дождей из берегов вышел лиман, и потоком в соленое Черное море унесло сотни маленьких пресноводных карпов. Отдыхающие не стали стоять в стороне и бросились собирать рыбешек в пакеты. И не для того, чтобы забрать домой, пожарить и съесть, – а ради спасения. Они переносили их в привычную среду обитания.

- Это прям дорогого стоит! Очень приятно, что нашлось много неравнодушных людей, которые вылавливали рыбу из соленого моря и отправляли обратно в лиман, – написала в соцсетях местная жительница Елена.

Очевидцы занимались спасением, сколько было сил. Это было похоже на эстафету, но только команда одна, а цель – помочь выжить как можно большему числу карпиков.

– Конечно, большое количество рыбы погибло, но мы надеемся, что спасательная операция помогла выжить хоть какой-то части рыб, - сообщили неравнодушные отдыхающие.

Напомним, Новороссийск и другие курортные города в течение четырех дней испытывал мезоциклон. Стихия разворотила пляжи, после ливней под водой оказались дома, машины и дороги. Сейчас на Кубани активно ликвидируют последствия, в города и станицы, пострадавшие от наводнения, съехались на помощь волонтеры.