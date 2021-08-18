Списки поступающих и поступивших в Краснодаре 2021: где найти, какой проходной балл и когда зачислят

Списки поступающих и поступивших в Краснодаре 2021 стали известны во вторник, 17 августа. Кубанские ВУЗы опубликовали фамилии будущих студентов.

Приказы о зачислении уже доступны на сайтах университетов. Это абитуриенты, которые дали согласие на поступление. По статистике, в среднем выпускники школ меняли решение хотя бы один раз. То есть они забирали документы и несли в другой ВУЗ. Пока другой университет объявял дополнительный набор.

Списки поступающих и поступивших в Краснодаре 2021 уже можно найти на официальных сайтах ВУЗов. Первые приказы о зачислении появились на ресурсе Кубанского Государственного Университет (КубГУ) еще 6 августа, последние – сегодня, 17-го числа.

По статистике, самым высоким спросом пользовались Юридический и Экономический факультеты. Сюда заявление на поступление подали тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали «Эномика» (946 абитуриентов) и «Юриспруденция» (822).

Списки поступающих и поступивших в Краснодаре 2021 появились на сайте Кубанскго государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (КубГАУ). Средний проходной балл здесь перевалил за 230. Это один из самых высоких показателей в регионе.

Больше всего заявлений оставили абитуриенты, которые поступали на факультеры Прикладной информатики и Землеустройства. Самыми популярными направлениям стали «Прикладная информатика» (2416 абитуриентов) и «Землеустройство и кадастры» (2384).

Списки поступающих и поступивших в Краснодаре 2021 накануне стали доступны на сайте Кубанского государственного технологического университета. Когда зачислят студентов – вопрос уже закрытый. Все приказы есть на официльном ресурсе ВУЗа.

Больше всего заявление оставили в Институты компьютерных систем и информационной безопасности и Экономики, управления и бизнес. Самыми популярными направления стали «Информационная безопасность» (442) и «Программная инженерия» (361).