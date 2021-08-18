В Краснодаре Руслан Калимуллин из партии «Новые люди» предложил способы изменения правоохранительной системы России

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Краснодарский край занимает третье место по количеству экономических преступлений в России. Это данные Генпрокуратуры России. За 2020 год на Кубани было совершено более трех с половиной тысяч преступлений.

По мнению Руслана Калимуллина, это связано с уязвимостью правоохранительной системы России. Она давно нуждается в реформе. О том, как изменить структуру, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» рассказал во время визита в Краснодар.

- У нас есть ровно три ключевых тезиса. Мы за выборность судей, прокуроров, глав региональных подразделений МВД. Чтобы их избирал народ. Наш задача – прозрачные выборы. Также мы хотели бы расширить полномочия депутатов. Пока они не имеют права проводить проверки в отношении лиц, которые подозреваются в коррупции или превышении полномочий. Мы же говорим, что депутаты – это слуги народа. Значит, они должны иметь полномочия для проверок, расследования коррупционных проявлений от имени простых людей, - подчеркнул Руслан Калимуллин.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Он добавил, что хотел бы добиться отмены «палочной системы» в полиции. Это когда идет учет не реальных уголовных дел, а дел, которые нужны для статистики и отчетности.

Тезисы Руслана Калимуллина основаны на реальных событиях. Он около десяти лет проработал в системе правоохранительных органов. Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» даже входил в состав группы, которая занималась делом полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

- Я расследовал много дел высокопоставленных сотрудников органов. Осуждал людей, есть приговоры. Эти дела связаны с мошенничеством, покровительством, избиением людей, кражей квартир. Сейчас мои коллеги расследуют новые дела. Преступлений не становится меньше. Поэтому я понял, что пора менять систему. Все нужно подвести под общественный контроль. Чтобы система не варилась в себе. Чтобы она была открытой книгой для людей, - добавил Калимуллин.

За десять лет работы Руслан расследовал не одно дело по торговле оружием. Его продавали сотрудники МУРа. В том числе благодаря Калимуллину стали известными полицейские и оперативники, которые отнимали у людей квартиры. Только с годами количество дел не уменьшалось – оно росло. Тогда Калимуллин решил действовать и идти в Госдуму вместе с партией «Новые люди».

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

В Краснодаре на встречу с Русланом пришли местные жители и блогеры, в том числе Сергей Климов. Это известный кубанский активист. Он снимает социальные ролики и проводит расследования.

Недавно Сергей оказался в станице Брюховецкой Краснодарского края. Там местный житель застал врасплох браконьеров, которые незаконно ловили рыбу из пруда. Он задержал мужчин и передал полицейским, но сам стал обвиняемым.

Браконьеры обвинили его в пальбе из дробовика. Только они не учли, что мужчина вел запись незаконной ловли и «задержания». Однако, видео неожиданно пропало во время расследования. Файлы с записью были удалены, а мужчина получил полтора года условно.

- Если была запись, которая пропала из материалов дела, то это предмет расследования для органов Следственного комитета. Нужно писать жалобу, что был случай фальсификации, раз запись пропала из дела. В отдельном производстве уже будет проводиться проверка. Есть основание для возбуждения уголовного дела. Если все так, как вы говорите, то здесь видится состав преступления со служебным подлогом или превышением полномочий со стороны должностного лица. Видите, даже этот случай показывает, что система нуждается в реформировании. Она несовершенна. Нам нужны общественный контроль и выборность, которые позволят если не полностью искоренить, то хотя бы снизить количество таких случаев, - подытожил Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди».