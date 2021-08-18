Штукатурка падает с потолка, крыша течет: родителей краснодарских первоклассников испугала школа, в которую они привели детей

Фото: instagram.com/typodar

Жительница Краснодара, мама первоклашки, пошла на знакомство с учителем в школу № 84 Комсомольского микрорайона. Но войдя в кабинет, где планируется начать занятия уже через 10 дней, была шокирована: краска на стенах облупилась, штукатурка сыплется с потолка, крыша течет, а на побелке коричневые разводы.

Фото: instagram.com/typodar

Женщина сфотографировала все «безобразие» и опубликовала в соцсетях.

- Я - мама двух школьников. Этот кабинет произвёл ужас на меня. Осталось две недели до старта занятий, а ремонта нет, - негодует родительница.

Фото: instagram.com/typodar

Многие подумали, что мама первоклашки просто ошиблась и случайно сфотографировала подвал школы, а не учебный класс. Но в мэрии подтвердили, что это кабинет, и поспешили объяснить ситуацию.

- На летних каникулах в школе проводят капитальный ремонт кровли. Во время сильных дождей, когда старая крыша была разобрана, вода попала в актовый и спортивный залы, учебные классы. Сейчас подрядная организация параллельно с завершением ремонта кровли ведет текущий ремонт помещений, которые пострадали, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото: instagram.com/typodar

Также в мэрии уверили, что стены и потолки будут зачищены от потёков, их рабочие зашпаклюют и покрасят. Все работы планируют завершить до конца августа. 1 сентября ученики школы начнут заниматься в чистых отремонтированных классах.

Департамент образования держит ситуацию на контроле.

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