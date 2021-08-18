Это не канализация: в мэрии Анапы объяснили, что за странная жидкость стекает в море

Фото: Андрей Макововозов

- Господи! Это еще что? – хватаются за голову отдыхающие, глядя на темную жидкость, стекающую из реки в Черное море в Анапе.

Фото: Андрей Маковозов

Курорт четыре дня терпел испытания мезоциклоном. Анапу, кажется, потрепало стихией изо всех сил: ливни в городе разрушили пляжи и дороги, подтопили дома и машины. После наводнения еще и неизвестные стоки направились прямо в акваторию, где купаются туристы.

Фото: Андрей Маковозов

- На канализационный слив похоже, - рассуждают некоторые отдыхающие, брезгливо заходя в воду лишь по щиколотку.

Но в администрации Анапы успокоили отдыхающих и объяснили, что темный цвет реки в это время года дают иловые взвеси – это обычное явление.

Фото: Андрей Маковозов

- Аварий на канализационных системах с выходом стоков в реку Анапку, нет. Помутнение воды связано с резким подъемом уровня реки, при котором сильным течением со дна поднимается взвесь чёрного ила, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Андрей Маковозов

Местные жители подтверждают – вода в Анапке всегда такого цвета, а кто купался в ней, прекрасно помнят, что на дне под ногами черный ил с запахом сероводорода.

Фото: Андрей Маковозов

Тем не менее, в настоящее время в Анапе запрещено купаться после шторма. Роспотребнадзор взял все необходимые пробы морской воды для исследования на соответствие санитарным нормам. Только после заключения ведомства на курорте могут снять запрет на купание.

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