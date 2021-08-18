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«Шкала правды»: Илья Шакалов стал ведущим нового шоу на радио «КП» - Краснодар» Радио «КП» - Краснодар» запускает новую программу «Шкала правды».

В эфире - политики, экономисты, урбанисты, блогеры, врачи. Люди со своим мнением, которое порой отличается от общепринятого. Ведущий «Шкалы правды» - депутат, а в прошлом - сотрудник МВД Илья Шакалов.

В первом выпуске Илья вызовет на радиодуэль Романа Мануйлова, начальника одного из отделов департамента транспорта и урбаниста, координатора краснодарского отделения «Городские проекты» и экс-владельца велошеринга Константина Трудика. Во вторник, 24 августа, в 17:00 на частоте 91.0 в Краснодаре в первом выпуске «Шкалы правды» гости выяснят, нужны ли самокаты на улицах Краснодара.

- Это будет словесный поединок, который оценивать слушателям радио «КП» - Краснодар». Им же и выбирать - на чьей стороне правда, - говорит ведущий «Шкалы правды» Илья Шакалов. - Нужны ли Краснодару самокаты, которые валяются по всему городу? Стоит ли вводить правила парковки для них? И должны ли наказывать тех, кто врезается в пешеходов, когда мчится по тротуару на самокате?

Высказать свое мнение смогут и наши слушатели, обсудить программу можно в сообщениях на WhatsApp 8(961) 590-7-090. Или по номеру телефона прямого эфира: 8(861) 997-7-997