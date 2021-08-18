«Говорили, подкинут наркотики»: Полицейские из Адыгеи шантажом выбивали пособия у многодетной матери

Сотрудники уголовного розыска уволены по статье

«Вам зачислено 37 тысяч рублей» - именно такое смс-уведомление на мобильник получила многодетная мама из Гиагинского района Адыгеи Надежда М. (имя изменено. – Авт.). У нее трое детей, один из которых инвалид. Женщина потратила деньги на еду, вещи и лекарства. Но этот перевод был незаконным – он обернулся местной жительнице слезами и разборками, которые идут уже почти год.

Дело в том, что номер телефона Надежды был привязан к банковской карте прошлого владельца. Она об этом знала. И, проделав несколько простых комбинаций в телефоне, перевела деньги с чужой карты на свою.

О хищении узнал хозяин карты, он местный житель. Мужчина сразу же сообщил о случившемся своему сыну – сотруднику уголовного розыска района. Но семейный подряд решил усложнить ситуацию - проучить многодетную мать. Их посетила «гениальная» мысль заработать сумму покрупнее, шантажируя Надежду.

- Сотрудник уголовного розыска сообщил о случившемся своему начальнику и начальнику полиции о том, что Надежда совершила тайное хищение средств путем безналичного перевода с чужой банковской карты, привязанной к ее номеру, - следует из постановления Следственного комитета.

После этого двое полицейских из уголовного розыска вызвали Надежду «на ковер». Они пояснили, что деньги потрачены незаконно, и женщина прямиком попадает под уголовную статью за хищение.

- Мы же были знакомы, район маленький - у меня не было оснований им не верить. Я плакала, а они давили морально. Начальник полиции даже говорил, что подкинет наркотики, - рассказывала позже оперативникам Надя.

Тогда полицейские предложили многодетной матери передать им 87 тысяч рублей, 37 тысяч из которых они якобы вернут их владельцу, а 50 тысяч рублей будет их вознаграждением за непривлечение её к уголовной ответственности. Эта сумма – как три пособия на детей, которых Надежда воспитывала сама. Она согласилась, понимая свою вину, но позже по-тихому пошла в Следственный комитет.

Дальше уже события развивались с участием сотрудников регионального УФСБ. Двух полицейских задержали с поличным. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Стоит отметить, что в начале августа по этому делу обвиняемым привлекли и начальника полиции района – он знал о происходящем, но не принял никаких мер и своим бездействием допустил получение взятки должностными лицами.

Двое сотрудников уголовного розыска уволены по статье, а начальник полиции отстранен от должности. Все трое сейчас находятся под стражей. В ближайшее время материалы расследования СК направит в суд.

В это время силовики ищут других пострадавших, которые тоже могли стать жертвами полицейских.

Надежда также попала под следствие. Она уверяла, что деньги, которые потратила, – «детские». В отношение женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража».