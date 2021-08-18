Мия-Аделе, Кароматбону и Эфтихия: какие необычные имена давали детям в Краснодарском крае в 2021 году

Названы самые необычные имена, которые жители Краснодарского края дают своим новорожденным детям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Придумать имя для малышей - настоящая проблема для каждого, кто собирается стать родителем. От этого ведь так много зависит: и характер ребенка, и его поведение, а порой и судьба. Родители начинают придумывать имя своему чаду, пожалуй, с того момента, как только узнают о своем интересном положении. Для этого они перечитывают значения имен, устраивают жеребьевки, проводят семейные голосования, а некоторые даже прибегают к советам астрологов. Еще для новоиспеченных родителей важно, чтобы имя их крохи сочеталось с отчеством и непременно было оригинальным - словом, не таким, как у всех.

На днях в Москве, например, появилась Психосоматика - так родители назвали дочурку, о которой теперь говорит вся страна. К счастью, в Краснодарском крае таких “громких” имен не сыщешь. Но от оригинальности будущие родители все же не отказываются.

- Все чаще родители новорожденных прибегают к использованию двойных имен, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении загса по Краснодарскому краю. - За первую половину 2021 года мы зарегистрировали такие имена, как Александр-Леон, Арджуна-Яромир, Геронимо-Рикардо, Алана-Мария, Александра-Мишель.

Дополняют этот список Ангелина-Глория, Умм-Кульсум, Кира-Сандра, Мия-Аделе, София-Мира, Фарида-Аида, Кирилл-Венсант, Мари-Элен, Аурелия-Сати, Мир-Алли, Ани-Дея, Анна-Стефания, Мирослав-Соломон Ариана-Синг, Полина-Милана.

Ряды краснодарцев с необычными именами также пополнили Алимардон, Зайнаббону, Лямис, Галактион, Тони Джон, Кароматбону, Светлолика, Максимилиан, Златояра, Лаванда, Ангел, Патрик, Жоаль Джуниор, Роксолана, Франк, Эфтихия, Изумруда и Ермак.

Несмотря на такое обильное количество детей с необычными именами, самыми популярными по-прежнему остаются Артём, Александр, Михаил, Максим, Андрей, Матвей, Дмитрий, Иван, Давид, Мирон, Марк, Роман, Кирилл, Тимофей, Богдан, Егор, Никита, Илья.

А среди девочек - София, Мария, Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита, Милана, Полина, Анастасия, Дарья, Варвара, Ксения, Вероника, Арина, Екатерина, Валерия, Александра.

Кстати, количество новорожденных мальчиков в крае за прошедшее полугодие превышает количество появившихся на свет девочек.