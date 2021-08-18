Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 18:16

Мия-Аделе, Кароматбону и Эфтихия: какие необычные имена давали детям в Краснодарском крае в 2021 году

Иногда желание выделиться, конечно, переходит все границы
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Названы самые необычные имена, которые жители Краснодарского края дают своим новорожденным детям.

Названы самые необычные имена, которые жители Краснодарского края дают своим новорожденным детям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Придумать имя для малышей - настоящая проблема для каждого, кто собирается стать родителем. От этого ведь так много зависит: и характер ребенка, и его поведение, а порой и судьба. Родители начинают придумывать имя своему чаду, пожалуй, с того момента, как только узнают о своем интересном положении. Для этого они перечитывают значения имен, устраивают жеребьевки, проводят семейные голосования, а некоторые даже прибегают к советам астрологов. Еще для новоиспеченных родителей важно, чтобы имя их крохи сочеталось с отчеством и непременно было оригинальным - словом, не таким, как у всех.

На днях в Москве, например, появилась Психосоматика - так родители назвали дочурку, о которой теперь говорит вся страна. К счастью, в Краснодарском крае таких “громких” имен не сыщешь. Но от оригинальности будущие родители все же не отказываются.

- Все чаще родители новорожденных прибегают к использованию двойных имен, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении загса по Краснодарскому краю. - За первую половину 2021 года мы зарегистрировали такие имена, как Александр-Леон, Арджуна-Яромир, Геронимо-Рикардо, Алана-Мария, Александра-Мишель.

Дополняют этот список Ангелина-Глория, Умм-Кульсум, Кира-Сандра, Мия-Аделе, София-Мира, Фарида-Аида, Кирилл-Венсант, Мари-Элен, Аурелия-Сати, Мир-Алли, Ани-Дея, Анна-Стефания, Мирослав-Соломон Ариана-Синг, Полина-Милана.

Ряды краснодарцев с необычными именами также пополнили Алимардон, Зайнаббону, Лямис, Галактион, Тони Джон, Кароматбону, Светлолика, Максимилиан, Златояра, Лаванда, Ангел, Патрик, Жоаль Джуниор, Роксолана, Франк, Эфтихия, Изумруда и Ермак.

Несмотря на такое обильное количество детей с необычными именами, самыми популярными по-прежнему остаются Артём, Александр, Михаил, Максим, Андрей, Матвей, Дмитрий, Иван, Давид, Мирон, Марк, Роман, Кирилл, Тимофей, Богдан, Егор, Никита, Илья.

А среди девочек - София, Мария, Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита, Милана, Полина, Анастасия, Дарья, Варвара, Ксения, Вероника, Арина, Екатерина, Валерия, Александра.

Кстати, количество новорожденных мальчиков в крае за прошедшее полугодие превышает количество появившихся на свет девочек.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ