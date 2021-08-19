Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 августа 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Уже несколько недель на Кубани фиксируется свыше 230 новых случаев заражения страшной инфекции.

Свыше 3,6 тысяч человек лечатся от COVID-19 в стационарах. Еще 6857 жителей людей с подтвержденным диагнозом коронавирус лечатся дома.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы региона. Возглавил антирейтинг краевой центр. За последние 24 часа в мегаполисе был сдан 41 положительный тест на COVID-19. Еще у 32 местных жителей подтвердился диагноз коронавирус в Лабинском районе. 24 новых заболевших выявили в Тихорецком районе.

Также в пятерку антирейтинга попали Курганинским и Туапсинский районы. Здесь обнаружили по 19 и 16 новых пациентов, которые заразились страшной инфекцией.

Напомним, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она стартовала на Кубани еще в конце прошлого года. За это время прививку от COVID-19 поставили более 1,7 миллиона человек.

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