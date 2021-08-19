«Похоже на сюжет библейского чуда»: В Анапе вырыли траншею от затопленных улиц, чтобы дать воде уйти в море

Фото: Андрей Маковозов

Мезоциклон испытывал Анапу четыре дня, уже столько же в городе ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии. Для отвода воды прорыли русло на двух участках отводного канала общей протяженностью 600 метров, также сделали три водотока через дюны. Это позволило значительно понизить уровень поверхностных вод на главной курортной магистрали.

Также вода потихоньку уходит с улицы Морской – там также прорыли канал, который недавно расширили. Но сложная ситуация до сегодняшнего дня оставалась на улице 1-й проезд . Там не удавалось вывести воду с улиц, так как дорога к морю была застроена торговыми павильонами и ларьками. Во время объезда территорий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил демонтировать все незаконные конструкции, мешающие оттоку воды.

– Павильоны вдоль дороги к пляжу мешают уходить воде. Здесь она стоит третий день. Чтобы дать воде свободный выход к морю, необходимо убирать все постройки. Это важная задача, – сказал Кондратьев.

Техника и люди работали всю ночь, чтобы убрать павильоны, а затем вырыть канал, который поможет «осушить» улицы.

- На месте ночью работали все, подключились казаки и местные жители. До утра удалось разобрать все конструкции и создать канал для свободного оттока, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Анапы.

Спасение города с высоты птичьего полета снял местный видеограф Андрей Маковозов. Кадры «освобождения» города завораживают.

«Похоже на сюжет библейского чуда, только здесь суша «расступилась» для прохода воды», - комментируют местные жители.

В Анапе продолжают ликвидировать последствия наводнения, здесь придется поработать еще не один день. Вместе с тем местные жители отмечают, что утром 19 августа на курорте снова идут дожди. Штормовое предупреждение действует до 21-го числа.

Стоит отметить, что после случившего губернатор Кубани поручил внести в генпланы прибрежных городов каналы для отвода воды при подтоплениях.

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