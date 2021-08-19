Славянск-на Кубани вновь затопило из-за залповых ливней

Фото: instagram.com/slavyansk/

Непогода не отступает: на Кубань вернулись осадки. Залповые ливни вновь принесли беду в муниципалитеты региона. На территории края вновь объявили штормовое предупреждение, и многие жители не зря прислушалась к службам МЧС. Кубанские дома, которые не успели «отойти» от удара прошедшей недели и едва избавились от последствий мезоциклона, в очередной раз накрыла стихия.

В числе пострадавших – вновь Славянский район Краснодарского края, жители которого в местных пабликах соцсетей вещают о ситуации. Вода просочилась в дома, поднявшись на несколько сантиметров и затопив окрестности, а по дорогам теперь не «разогнаться» автомобилистам. На многих проселочных улицах города – целые реки.

19 августа в 5:00 утра в Славянске – на - Кубани начался дождь: удары капель по крышам и сверкающие молнии говорили о том, что город снова ожидают подтопления. Через несколько часов ливень немного успокоился и перешел в мелкий дождь. Сейчас небо перестало плакать, а над городом висят тучи.

- Вода стояла в доме и поблизости 4 дня, - сообщает жительница города. – Дозвонившись до экстренных служб, мы получили помощь. Однако непогода вновь преподнесла «сюрприз».

Соседи даже расставляют мешки с песком, чтобы вода не подступала еще больше к дому.

- Вода идет с огорода и улицы, в прошлое подтопление откачивать приезжали 4 машины,- комментирует жительница. – На просьбу углубить яму для воды службы ответили, что поставили на очередь.

Администрация города активно оповещает с помощью сирен и информации в социальных сетях жителей о непогоде, работают службы, однако некоторые дома по-прежнему остаются в воде. Комментарий в местной мэрии пока не дали.

Как сообщает оперативный штаб края, в Славянском районе выпало 8,7 миллиметров осадков. Подтопленными от очередной стихии остаются 17 домов. Экстренные службы находятся в режиме готовности: работает 35 насосных станций, 71 единица техники и задействован 191 человек. Также на территории города развернуты пункты временного размещения для пострадавших от подтоплений, один из них – в парке-отеле «Уют». Сейчас в них находится 16 человек.

На снимках жителей видно, какой ущерб вода нанесла домам. Комнатные полы превратились в дно бассейна

А так теперь жители добираются на работу. Некоторые славянцы в этой ситуации подшучивают, собираясь отправиться вплавь

Здания образовательных и спортивных учреждений вода также не обошла стороной.

Вода просочилась в здания Фото: Светлана ОВДЕЙ

Напомним, в регионе с 19 по 21 августа объявлено штормовое предупреждение. Залповые ливни возвращаются на территорию края. В крае продолжают ликвидировать последствия прошлого мезоциклона: больше всего пострадали Анапа, Темрюкский и Славянский районы. Однако осадки могут нанести новый удар. По данным оперативного штаба, подтопленными остаются 352 частных и 811 придомовых территорий.