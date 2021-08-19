На Кубани создадут каналы для стока воды при подтоплениях

Фото: Андрей Маковозов

Глава Кубани посетил населенные пункты Темрюкского района и Анапы. Эти муниципалитеты больше всего пострадали от удара стихии. Ливни тут шли несколько дней, смыло дороги, затоплены улицы и дома. И воды вылилось так много, что ее откачивают уже не один день. Также работают оценочные комиссии, которые подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.

Губернатор Кубанм Вениамин Кондратьев вместе с мэром Анапы осматривают затопленные улицы

Вениамин Кондратьев проверил, как идут работы по восстановлению населенных пунктов. В резиновых сапогах по колено в воде вместе с жителями, волонтерами и спасателями обошел затопленные территории.

Вениамин Кондратьев во время визита в Анапу пообщался с местными жителями

Сначала побывал в поселке Кучугуры, что в Темрюкском районе. Тут выпало 600 мм осадков – годовая норма, и сейчас здесь остаются подтопленными дома. Специальная комиссия уже обошла 5100 домовладений.

– Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие дома и оценить ущерб. Нужно вникнуть в ситуацию каждого пострадавшего, - сказал губернатор. - Выплаты должны быть прозрачными, справедливыми.

Пляжи Анапы после удара стихии. Фото: Андрей Маковозов

После губернатор отправился в Анапу. Здесь от стихии больше всего пострадал Пионерский проспект. Вода с улицы не уходила несколько дней, люди ходили по колено в ней. И чтобы «осушить» проспект, здесь прорыли канал общей протяженностью 600 метров, сделали три водотока через дюны. Для того, чтобы прорыть канал, пришлось снести многочисленные ларьки на пляже – это поручил сделать Вениамин Кондратьев. Торговые точки просто мешали оттоку воды. И другого варианта, чтобы вода с улиц ушла, просто не было. Всю ночь рабочие разбирали конструкции, а к утру траншею вырыли, и вода с улиц стала уходить в море.

После того как глава Кубани осмотрел затопленные улицы в Анапе, он провел совещание по вопросу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- В моем детстве были отводные каналы. А сегодня их нет. Их застроили. И мы дорого за это платим. В долгосрочной перспективе необходимо разработать строительство водоотводных каналов и отразить их в генпланах, – сказал Кондратьев. - В Темрюке уже ведется активная работа, там копают каналы. В Анапе тоже.

По поручению губернатора в генпланы прибрежных городов теперь внесут каналы для отвода воды при подтоплениях. Три водоотводных канала уже строятся.

Один – на 100 метров - пройдет от станицы Голубицкой в Азовское море.

Второй растянется на 30 метров – от Темрюка в реку Кубань.

Третий будет вырыт в Анапе и продлится на 560 метров в сторону озера Чембурка.

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Курорт четыре дня терпел испытания мезоциклоном. Анапу, кажется, потрепало стихией изо всех сил: ливни в городе разрушили пляжи и дороги, подтопили дома и машины. После наводнения еще и неизвестные стоки направились прямо в акваторию, где купаются туристы.

- На канализационный слив похоже, - рассуждают некоторые отдыхающие, брезгливо заходя в воду лишь по щиколотку. В администрации Анапы объяснили, что это такое (продолжение)

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