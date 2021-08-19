«Откачивали воду несколько раз»: Школа и детский сад на Кубани не смогут принять детей 1 сентября из-за потопа

Фото: instagram.com/vice_governor23

Города Кубани претерпели страшные последствия после мезоциклона, который обрушился на регион еще 13 августа. Четыре дня в городах края лили дожди: затопило дворы, дома, машины, улицы, разрушило дороге. Кроме этого, вода зашла и в социальные объекты.

Фото: instagram.com/vice_governor23

Серьезный урон стихия нанесла двум учебным заведениям в Краснодарском крае. Вода до сих пор стоит в помещениях в коррекционной школе в Анапе и в детском саду в селе Дефановка Туапсинского района. Эти учреждения не смогут принять детей 1 сентября.

Фото: instagram.com/vice_governor23

- В социальных учреждениях повреждено оборудование пищеблоков и учебных классов. Восстановление детского сада идёт полным ходом и завершится в течение месяца. Со школой в Анапе сложнее, несколько раз откачивали воду, - прокомментировала ситуацию вице-губернатор Анна Минькова.

Фото: instagram.com/vice_governor23

Родителям малышей придется ждать, когда в саду закончат ремонт. Двери для воспитанников здесь откроют в середине сентября. А вот чтобы приступить к восстановительным работам в коррекционной школе, нужно время. Принято решение возить детей в ближайшее образовательное учреждение.

Фото: instagram.com/vice_governor23

В целом, в результате ЧС пострадал 41 объект системы образования. Во всех, кроме этих двух, учебный год начнётся традиционно 1 сентября.

Фото: instagram.com/vice_governor23

По данным администрации Краснодарского края, на восстановление соцобъектов, пострадавших после стихии, потребовалось 80 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/vice_governor23

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