На Кубани из-за ливня автобус съехал в кювет

Фото: оперативный штаб по краю.
Август 2021-го в Краснодарском крае бьет все рекорды. Такого количества дождей на Кубани, кажется, еще никогда не выпадало. Несколько дней назад от стихии страдали Анапа, Новороссийск и Крымск. После небольшой паузы на Кубань снова обрушились небывалые ливни, которые вновь привели к потопам. Вновь заливало Анапу, а еще топило Славянск-на-Кубани. Непрострая обстановка сейчас на границе Крымского и Абинского районов, где вместо трассы сейчас река.
Залповый ливень затопил трассу. Машины передвигаются очень медленно. Дело в том, что дождь стал причиной выхода из берегов местной реки Куафара. Вода местами доходила прямо до стекол. Жуткими кадрами водители наперебой делились друг с другом, публикуя кадры с дороги.
- Произошел перелив через проезжую часть дороги высотой около 30 сантиметров. В данный момент вода спала, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Толщина воды над проезжей частью дороги около пяти сантиметров.
По словам автоинспекторов, ограничение движения транспорта не потребовалось.
Однако одна из машин все же пострадала. В кювет упал автобус. Проезжающие мимо водители засняли тот самый ПАЗик.
- Автобус объезжал препятствие и съехал в кювет, - уточняют в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Никто из пассажиров не пострадал.
Как сообщают очевидцы, водитель хотел миновать пробку, но не подрассчитал - из-за воды на дороге он не понял, где закончилась обочина.
Однако, чтобы вытащить машину, потребуется тяжелая техника. Сейчас автобус все еще находится в кювете. Но движению он не мешает.
Напомним, на Кубани все еще действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, возможен град и грозы. А еще в море могут образовать смерчи. Штормить регион будет до 21 августа включительно, но самый пик ждут в ночь на 20-е число.
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