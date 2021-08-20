Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 августа 2021 года: более 1,75 миллиона жителей Кубани поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Более 1,75 миллиона жителей Кубани поставили прививку от COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба региона.
Отмечается, что в Краснодарском крае от страшной инфекции привились 65% жителей от плана.
- Таких результатов мы добились благодаря решению ввести обязательную вакцинацию сотрудников торговли, транспорта, образования, туриндустрии, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Отметим, что в Краснодарском крае развернуто сразу 28 ковидных госпиталей. Это связано с большим количеством заболевших. Так в июле был зафиксирован рекорд по новым случаям заражения за сутки. За 24 часа положительный тест на коронавирус сдали 265 человек. Это показатель стал рекордным с начала пандемии.
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