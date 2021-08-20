Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021: как пройдут, кого пустят и сколько продлятся

Линейки на День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021: как пройдут, кого пустят и сколько продлятся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Линейки в День знаний 1 сентября 2021 года в Краснодаре все же состоятся. Этот вопрос не один месяц волновал жителей мегаполиса. Но полной информации долгое время не было. Она зависела от эпидемиологической ситуации на Кубани.

Теперь официально: линейки в День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021 пройдут, но в новом формате. Как стало известно «КП» – Кубань», на торжественные мероприятия пустят учеников только первых и выпускных классов.

- С учетом требования Роспотребнадзора линейки пройдут для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации города.

Уже известно, что линейки в День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021 пройдут с ограничениями. Так, в крупных школах их будет сразу несколько. Это разведет большие потоки детей.

Как стало известно «КП» – Кубань», линейки в День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021 продлятся от 30 до 50 минут. Это базовый интервал. То есть никаких изменений в этом плане не ожидается.

Помимо линеек, в День знаний 1 сентября в Краснодаре 2021 в школах состоятся уроки мужества.

Отметим, что в этом году в школы столицы Кубани пойдут более 164 тысяч учеников. Это на 13 000 больше, чем в прошлом.