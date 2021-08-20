Реки вышли из берегов, рушатся мосты: Два района Кубани поглотила стихия

Реки выходят из берегов в Крымском районе. Фото: instagram.com/les_so_glava.

Сразу два района оказались бессильны против стихии – в Новороссийске и Крымском районе реки вышли из берегов. По данным системы мониторинга «Эмерсит», критических отметок достиг уровень реки Баканка на границе двух муниципалитетов, также потоки воды выливаются через края из устья рек Чухабль в Широкой Балке и Цемес в Цемдолине Новороссийска.

Несколько домов после разрушения моста остались отрезаны от цивилизации

Локально режим ЧС введён в Нижнебаканком сельском поселении и городе Крымске. За состоянием водных объектов активно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы.

В 11 часов дня 20 августа глава Крымского района сделал срочное заявление - город готовится к эвакуации.

- Уважаемые жители Крымска и района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность! - написал в соцсетях Сергей Лесь.

Граница Крымского района и Новороссийска оказалась затоплена. Вышедшая из берегов река перелилась через трассу. Машины направляют в объезд по маршруту Крымск - Варениковская - Гостагаевская - Натухаевская - Новороссийск.

Потоки сносят все на своем пути

Ушел под воду участок федеральной автодороги «Краснодар – Верхнебаканский». Также из-за подтоплений введено ограничение движения транспорта по федеральной автодороге «Новороссийск – Керчь» на 16 километре в районе поселка Верхнебаканский.

В селе Цемдолина потоками воды разрушило пешеходный мост - это единственный путь для жителей этих улиц к магазинам и поликлиникам. Дома в Новороссийске и селах уходят тоже под воду. На местах работают спасатели, МЧС, полиция.