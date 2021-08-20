Рефинансирование ипотеки на Кубани: как сделать это выгодно

Фото: РНКБ.

О рефинансировании ипотеки большинство россиян узнал и задумались в последние годы, когда ставки по кредитам сперва сильно выросли, а затем упали. Однако оценивать выгоду от использования этого инструмента нужно не просто в категориях «было – стало». Необходимо сравнивать условия в разных банках и тогда, вероятно, вы найдете вариант, который в долгосрочной перспективе позволит вам сэкономить немалые деньги.

Но что такое рефинансирование или перекредитование? Как это работает, и в каких случаях стоит к нему прибегать? Давайте разбираться.

Семьям - льготы

Самый яркий пример того, когда рефинансирование может быть особенно выгодным – это ситуация, при которой клиент соответствует требования госпрограммы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Взял он, например, жилищный кредит несколько лет назад – на не слишком-то выгодных условиях. А сейчас оказывается, что семья может рассчитывать на льготный со ставкой 6%. Как уточняют в банке РНКБ, теперь есть инструменты для того, чтобы заменить обычную ипотеку на государственную, и таких примеров в Краснодарском крае уже немало.

Фото: РНКБ.

Напомним, что рассчитывать на такой кредит могут семьи, у которых родился первый или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 21 декабря 2022-го, либо есть ребенок-инвалид.

Спрос продолжает расти

А как ситуация обстоит со стандартными продуктами, не подразумевающими получение льгот? В этом случае перекредитование тоже может быть весьма выгодным – главное сделать все правильно. Как рассказали в банке РНКБ, сегодня ставка по новому ипотечному кредиту может составлять от 7,8 до 8,8%, в зависимости от способа подтверждения дохода и действия акций. Что уже само по себе довольно выгодно, если вспомнить про среднерыночные условия.

Минимальная сумма кредита начинается от 600 тысяч рублей, а максимальная - не более 80% от оценочной стоимости объекта залога. Плюс не стоит забывать, что доступный объем заемных средств будет зависеть от того, на каких условиях вы получали прежний кредит, которые теперь хотите рефинансировать.

Клиенты банка РНКБ могут брать сумму, превышающую остаток по предыдущему ипотечному кредиту. И использовать полученные деньги на любые цели – будь то покупка автомобиля, ремонт квартиры, путешествие, либо погашение других кредитов наличными, ставка по которым, как известно, обычно довольно велика – около 12-15%. В обоих случаях это очень выгодно, поскольку вы не только улучшите условия кредитования, но и сможете решить какие-то свои личные задачи.

Поэтому неудивительно, что такой продукт пользуется большим спросом. По данным РНКБ, с начала 2021 года в рамках программ рефинансирования банк уже выдал кредитов на 4 миллиарда рублей. Что в два раза больше, чем за тот же срок 2020-го! И это при том, что в прошлом году ставки тоже были низкими. В среднем каждый клиент при перекредитовании брал на 1 миллион рублей больше, чем у него оставалось по прежнему кредиту.

Сейчас банк в среднем получает больше 20 заявок на оформление кредита по программам рефинансирования каждый день, так что можно сказать, что спрос на этот продукт только растет.

Фото: РНКБ.

Завтра будет лучше, чем вчера

И пара слов о других нюансах рефинансирования ипотеки, о которых не мешало бы знать. Например, о том, что погасить новый кредит вы тоже можете в любой удобный для себя момент, хоть на следующий день после получения денег – никаких ограничений в этом плане банки не накладывают. Срок кредитования также вполне стандартный – от 3 до 25 лет. Что касается залога, то в качестве него выступает та же недвижимость, что и по прежнему кредиту.

Иначе говоря, технически рефинансирование – это просто получение нового кредита, чтобы заменить старый, условия по которому были для вас слишком обременительны. В остальном же никаких различий нет. И сегодня этот инструмент использует все больше финансово грамотных жителей Краснодарского края. Ведь, пока ставки по ипотечным кредитам держатся на довольно низком уровне, в большинстве случаев это действительно выгодно.