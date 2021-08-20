Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре: онлайн-акции и флешмобы и турнир по пауэрлифтингу

Фото: krd.ru

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре будет насыщенной. Уже второй год подряд большая часть акций пройдет в онлайн-формате. Это связано с ковидными ограничениями.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре начнется с поднятия триколора на Главной городской площади. Прямая трансляция мероприятия пройдет в инстаграме мэрии города. Она начнется в 10 часов утра.

В полдень стартует акция «Флаг державы - символ страны». Она состоится перед Выставочным залом боевой славы в парке имени 30-летия Победы. Ровно два часа волонтеры будут раздавать отдыхающим ленты-триколоры и небольшие флаги.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре отразится на внешнем виде Кубанского государственного университета. Фасад городской поликлиники № 19 и КубГУ окрасятся в цвета российского триколора.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре получила массу онлайн-активности. Чтобы принять участие в акции «Флаги России», достаточно разместить триколор на фасаде, балконе или окне, сделать фото и опубликовать его в соцсетях с тегами #ФлагМоегоГосударства, #ФлагРоссииКубань, #МойТриколор, #деньфлага.

Флешмоб «#ФлагМоегоГосударства» позволит участникам рассказать свои истории о российском триколоре, его символике и истории с помощью видео. Чтобы принять участие в акции, нужно опубликовать ролики с тегами #ФлагМоегоГосударства, #ФлагРоссииКубань #деньфлага.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре включила в себя онлайн-конкурс «Моя Россия, мой флаг». Участники акции создадут российской триколор из любых материалов. Затем они выложат поделки, рисунки и аппликации в соцсети с тегами #мояРоссия, #мойФлаг #деньфлага и рассказом о создании.

Сразу несколько тематических акций пройдут в библиотеках Краснодара, а в комплексе «Чемпион» состоятся первенство города и Кубок Краснодара по пауэрлифтингу.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Краснодаре даже включила в себя сдачу ГТО. Любой желающий может пройти тестирование и получить значок во Дворце спорта «Олимп».