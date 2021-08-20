В Краснодарском крае после подтоплений попросили не пить воду из-под крана

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань уже несколько дней испытывают дожди и паводки. Десятки домов и сотни дворов остаются подтопленными. Жители вместе со спасателями борются с последствиями – откачивают воду, вымывают грязь, выносят нанесенный стихией мусор.

Сейчас в районах Краснодарского края после подтопления паводковыми водами эксперты дают главный совет – не употреблять воду из-под крана и неизвестных источников. Вода может быть загрязнена микроорганизмами и химическими веществами, смытыми с почвы.

- Роспотребнадзор по краю рекомендует кипятить питьевую воду перед употреблением до получения результатов лабораторных исследований на предмет соответствия требованиям, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Во многих населенных пунктах после ливней и подтоплений вода стала мутного цвета. Эксперты проверят ее по микробиологическим показателям. Без кипячения можно использовать воду только в качестве технической, а для питьевых целей - с предварительным кипячением. Такие рекомендации Роспотребнадзор дает жителям Северского, Абинского, Крымского районов и города Анапы.

А что касается Черного моря, то после штормов оно восстановится к концу месяца. Сейчас на пляжах Анапы и Новороссийска купаться запрещено.

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