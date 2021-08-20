«У нее кишки наружу»: краснодарец при вызове скорой соврал, чтобы медики приехали быстрее к его знакомой

За ложный вызов скорой могут и оштрафовать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диспетчерам скорой помощи в Краснодаре поступил срочный вызов. Местный житель сообщил, что его знакомую «покусали собаки, у нее обильное кровотечение и видны внутренние органы». Бригада отодвинула в лист ожидания обращения от менее тяжелых больных и рванула на помощь к несчастной. Попутно фельдшер уже приготовил медицинские препараты и обсудил возможность реанимации. Медлить в таких случаях нельзя.

- Когда скорая была уже в пути, мужчина перезвонил и поторопил медиков, сказав, что ситуация только ухудшается, женщина потеряла сознание и умирает у него на руках, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Бригада добралась до места за считанные минуты. Но увидела не растерзанную собаками пострадавшую, а женщину в ясном сознании с легкими царапинами на ноге. Медики обработали рану и наложили бинтовую повязку. На вопрос фельдшера, зачем же было бить такую тревогу, мужчина ответил: «Просто решили поторопить».

После этого случая медики напомнили, что ложный звонок мог привести к трагическим последствиям – ведь в это время кому-то действительно могла понадобиться экстренная помощь.

- «Торопить» скорую таким образом в то время, когда кто-то действительно нуждается в срочной медицинской помощи, как минимум бесчеловечно. А как максимум - административно наказуемо. Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет за собой возбуждение административного дела и штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей, - отметили в медучреждении.

Врачи больницы пожелали женщине скорейшего выздоровления, а юристы готовят иск в суд.