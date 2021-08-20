Несостоявшаяся пассия Тимати поразила откровенным нарядом на «Новой волне»

Мария Вебер. Фото: https://www.instagram.com/vebermariia/

34-летняя модель Мария Вебер родом из Сочи, но последнее время живет в Москве. Однако девушка не смогла пропустить открытие «Новой волны» в Сочи и приехала на фестиваль. Она не пропустили ни одной тусовки открытия, фотографируется со звездами эстрады и отплясывает под хиты приглашенных звезд.

На «Новую волну» несостоявшаяся возлюбленная Тимати приехала в откровенном наряде. Девушка покоряла сердце Тимуру Юнусова на шоу «Холостяк», но до финала не дошла. Зато после шоу в ее Инстаграмм заметно прибавилось подписчиков, ее стали приглашать на звездные тусовки и на различные ТВ-программы.

На «Новой волне» Маша появилась в белых свободных брюках и откровенном топе без бретелей, поверх которого она накинула прозрачную накидку в стразах. Так что вечером Вебер сияла ярче все. И не только своей белоснежной улыбкой.

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Два года из-за пандемии артисты томились без «Новой волны», музыкального конкурса Игоря Крутого, где по традиции открываются не только новые имена, но и маститые звёзды премьерят новые песни и дорогущие наряды.

Понятное дело, открытие не обошлось без главного эстрадного модника Филиппа Киркорова. Король сцены появился на дорожке с сумкой-самолётом от Louis Vuitton, созданной Virgil Abloh. Цена самолётика «кусается» - более трёх миллионов рублей (продолжение)