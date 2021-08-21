Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 августа 2021 года: свыше 1,76 миллиона жителей региона получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 1,76 миллиона жителей региона получили вакцину от COVID-19. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысячи. Поставить прививку от инфекции можно более чем в 300 пунктах по Краснодарскому краю.

Кстати, жители Кубани все чаще повторно получают вакцину от коронавируса. Некоторые люди получили прививку более полугода назад. Чтобы обезопасить себя от страшной инфекции, им нужно заново получить оба компонента вакцины.

- Лицам, переболевшим коронавирусом и не вакцинированным ранее, первичная вакцинация проводится через 6 месяцев после выздоровления, – отметила врач-инфекционист специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева.

Кстати, записаться на прививку можно онлайн – через портал "Госуслуги". Считается, что массовая вакцинация – лучший способ борьбы с коронавирусом. Благодаря ей в регионе вырабатывается коллективный иммунитет. Он сформируется, когда вакцину получат минимум 65-70% взрослого населения Кубани.

На сегодня прививку от инфекции поставили 1 763 917 жителей Краснодарского края.

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