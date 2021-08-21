В домах - грязная жижа, во дворе - только плавать: Жителей Новороссийска выносят на руках из затопленных домов

Жители Новороссийска не могут самостоятельно выбраться из домов - уровень воды во дворах слишком высок
В Новороссийске снова разыгралась стихия. Ливни устроили настоящий погром в городе: все улицы и дворы стоят в воде, реки выходят из берегов, на многих трассах перекрыто движение, а люди не могут выйти из своих домов — уровень воды настолько высок! Переправляться здесь можно либо на лодках, либо на руках.... спасателей.
Фото: кадр из видео
Спасателям сейчас вообще не до сна. Они очищают улицы города от веток и прочего мусора, эвакуируют людей из затопленных домов и ожидают новую волну непогоды — в городе-герое продлили штормовое предупреждение.
- Стихия, конечно, добавила нам хлопот, — рассказывает «КП»-Кубань» заместитель начальника Службы спасения Евгений Мезенин, — ежедневно мы получаем до 15 вызовов. Многие районы города до сих пор стоят в воде, люди просто напросто не могут выйти из своих домов. Для оказания помощи брошены абсолютно все силы.
"Непогода добавила нам хлопот. В день мы получаем до 15 вызовов", - заместитель начальника Службы спасения Евгений Мезенин
Особенно пострадала от непогоды та часть города, которая находится в низине. Здесь многие дворы полностью ушли под воду. Как, например, у женщины, что живет в районе «Золотой рыбки».
Ливни затопили дворы, а ветер вырвал с корнями деревья
- Дом находится в низине оврага, и мимо него протекает ливневая канализация, которая уходит здесь же под землю, - объясняет Евгений. - Потоки воды принесли сюда кучи мусора, из-за этого ливневка забилась, и вода пошла во двор. К нашему прибытию уровень воды местами был выше метра.
Спасатели продолжают эвакуировать людей из затопленных домов
Двор женщины и правда сильно пострадал: ливни разрушили теплицу и еще одну подстройку, а мощный ветер вырвал с корнями деревья и погубил урожай. Воды во дворе было по пояс, здесь плавали ветки, доски и прочий мусор. Выбраться из дома женщины никак не могла, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Последствия стихии
Специалисты эвакуировали женщину из затопленного дома: один спасатель выносил пострадавшую на спине, а второй — расчищал путь от досок и нес пакеты с вещами первой необходимости. Не забывали спасатели и про поддержание диалога с женщиной - ей было необходимо посетовать на злосчастный циклон, который разрушил ее имущество.
Фото: Евгений Мезенин
- После эвакуации мы, конечно же, предложили женщине поехать в пункт временного размещения — он развернут на базе одной из школ. Но пострадавшая отказалась — сказала, что поживет у сестры, пока вода во дворе не уйдет полностью.
Спасатели отвезли женщину к сестре, а сами поехали на новые вызовы — спасать других жителей города.
И это далеко не единственный случай. В Новороссийске еще много таких людей, которых спасатели выносят из затопленных домов на руках.
- Работа «Службы спасения» сейчас сосредоточена на зачистке участков города, на которых камни и ветки, нанесённые дождевыми потоками, создают препятствия. Ведется откачка воды на территории частных домов. За сутки проведена откачка воды в 9 дворах. Сегодня все оперативные службы продолжают действовать в режиме повышенной готовности, - отметил глава города Игорь Дяченко.
Напомним, пострадавшим от непогоды жителям Новороссийска направят выплаты. Сейчас в городе работает оценочная комиссия.
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