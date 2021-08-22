Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 августа 2021 года: более 10 тысяч жителей Кубани сейчас лечатся от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Уже несколько недель подряд на Кубани фиксируется минимум 230 новых случаев заражения страшной инфекцией. Только за последние сутки в Краснодарском крае было сдано 258 положительных тестов на COVID-19.

Сейчас коронавирус лечат 10 948 жителей Кубани, в том числе 3 555 человек находятся в стационарах. Показатель заболеваемости страшной инфекцией в Краснодарском крае достиг отметки 1133,9 на 100 тысяч населения.

Самыми зараженными коронавирусом районами Кубани за последние сутки стали Краснодар, Сочи и Лабинск. Здесь было сдано 57 и 20 положительных тестов на COVID-19.

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