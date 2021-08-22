Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 августа 2021 года: более 10 тысяч жителей Кубани сейчас лечатся от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 августа 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Уже несколько недель подряд на Кубани фиксируется минимум 230 новых случаев заражения страшной инфекцией. Только за последние сутки в Краснодарском крае было сдано 258 положительных тестов на COVID-19.

Сейчас коронавирус лечат 10 948 жителей Кубани, в том числе 3 555 человек находятся в стационарах. Показатель заболеваемости страшной инфекцией в Краснодарском крае достиг отметки 1133,9 на 100 тысяч населения.

Самыми зараженными коронавирусом районами Кубани за последние сутки стали Краснодар, Сочи и Лабинск. Здесь было сдано 57 и 20 положительных тестов на COVID-19.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 57 заболевших.

Коронавирус в Анапе 22 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 22 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 20 жителей.

Коронавирус в Геленджике 22 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 16 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 22 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 22 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Краснодарском крае 2021: последние новости