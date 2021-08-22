Солиста группы «Пошлая Молли» задержали после дебоша на концерте в Геленджике

Концерт "Пошлой Молли" закончился раньше времени. Фото: Кирилл Мишин

Накануне в Геленджике прошел концерт украинской поп-панк-группы «Пошлая Молли». Истосковавшиеся по выступлениям звездных гастролеров жители и туристы раскупили билеты еще в начале лета. Услышать авторов хитов «Нон Стоп», «Спать», «Все хотят меня поцеловать» и многих других песен пришли сотни подростков. У входа в концертный зал «Олимп» фанаты стали собираться за два часа до выхода музыкантов на сцену. Они надеялись успеть сделать пару кадров на улице, когда группа будет заходить внутрь. Но им это не удалось. Впрочем поклонники не сильно расстроились, потому что концерт оказался по-настоящему запоминающимся.

Не было ни одной песни, которую пришедшие на концерт липчане не спели бы в унисон вместе с солистом Кириллом Бледным. Охране еле-еле удавалось сдерживать сумасшедших фанаток.

Самые бесстрашные фанаты устроили в зрительном зале слэм (действие публики на музыкальных концертах, при котором люди толкаются - Авт.). В какой-то момент сам солист решил стать участником этого действа. Под конец концерта позвал на сцену своих поклонников.

Десятки фанатов ринулись к музыканту и стали снимать все на телефон. Каждый из них хотел ближе подойти к певцу, чтобы обнять. В итоге все закончилось давкой. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако выгнать поклонников обратно охране уже не удалось - концерт закончился раньше. А вот самого певца повезли на разбирательства в полицию. Правда, официального комментария о случившемся в МВД пока не дают.

- Идет проверка информации, которая появилась в соцсетях, - сказали «КП» - Кубань» в краевом главке.

По некоторым данным, сначала Кирилла Бледного отвезли в местную ЦРБ, где певца отправили на медицинское освидетельствование.

- Основания для этого были - певец был в состоянии алкогольного опьянения, когда выступал на сцене, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На данный момент певец задержан. В его крови обнаружено 1,2 промилле.

По предварительной информации, музыканта 23 августа ждет суд, его обвиняют в пьяном дебоше. А это значит, что ближайшие концерты певца могут сорваться. 22 августа у «Пошлой Молли» запланировано выступление в Анапе, 23-го числа - в Новороссийске.

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