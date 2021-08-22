«Я никогда не был так счастлив!»: Солиста группы «Пошлая Молли» отпустили из отдела полиции Геленджика

Кирилл Бледный уже на свободе и готовится к концерту в Анапе.

Солиста группы «Пошлая Молли» отпустили из отдела полиции Геленджика. Напомним, ранее сообщалось, что музыканта задержали после концерта, который прошел в местном КЗ «Олимп». Сначала все было спокойно - поклонники пели в унисон со звездой, снимали происходящее на видео и радовались долгожданному выступлению группы.

В какой-то момент певец стал приглашать на сцену поклонниц, девчонки танцевали рядом с Кириллом Бледным. А позже он обратился ко всем сидящим в зале и позвал их к себе.

К музыкантам ломанулись сотни подростков. В итоге после концерта, который пришлось закончить раньше, — музыканта отвезли в больницу. Травмы он не получил, зато правоохранители заподозрили, что он выступал пьяным. Чтобы это подтвердить, решено провести медосвидетельствование.

- В его крови обнаружено 1,2 промилле, - сообщал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Певца задержали, правда, ненадолго. Отоспавшись в обезьяннике, где музыкант провел ночь, утром 22 августа его выпустили. По предварительной информации, за то, что музыкант устроил на сцене, он заплатил штраф. Точная сумма не сообщается, но по закону это около 1000-1500 рублей. В любом случае, лучше, чем арест. .

- Я никогда не был так счастлив, - поделился эмоциями Кирилл Бледный, как только вышел на свободу. - Это лучший день в моей жизни!

Певец добавил, что отлично выспался на каменном полу в изоляторе. Сейчас группа едет в Анапу, где у музыкантов запланирован следующий концерт. И это выступление, судя по всему, пройдет уже спокойнее.

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