После подтопления лагеря в Анапе 10 детей с простудой поместили в медизолятор

Фото: Алла ШАФИГУЛИНА

Залповые ливни, которые продолжались не один день в Анапе, стали причиной подтопления не только жилых домов. Под водой оказался и детский лагерь «Зори Анапы», где отдыхала ребятня. К счастью, в спальные корпуса вода не зашла, поэтому детей не эвакуировали.

- С территории лагеря продолжают откачивать воду, работают три автопомпы МЧС, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Анапской межрайонной прокуратуре. - Уровень воды значительно снижается.

Кроме того, на территории есть свет, горячая и холодная вода - словом, все коммунальные блага. Однако анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко поручил руководству здравницы организовать медицинский осмотр всех 497 детей, пребывающих в данном лагере, а еще уложить деревянные настилы по всей территории.

Фото: пресс-службы администрации Анапы.

- С 20 августа в изоляторе с признаками простудных заболеваний находились 10 детей, - говорят в в Анапской межрайонной прокуратуре.

По информации Анапского отдела Роспотребнадзора и городской больницы курорта, под медицинским наблюдением остаются пять ребят с диагнозом ОРВИ.

- Состояние всех детей удовлетворительное, температурящих нет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе мэрии. - Всем им назначено лечение, дети находятся под контролем врачей, показаний к стационарному лечению нет.

Как сообщается, у детей был взят мазок на коронавирус – все результаты тестов отрицательные.

Как уточняют в администрации Анапы, если не будет новых залповых ливней, то всю воду на территории лагеря откачают уже через сутки. Прокуратура и мэрия курорта держат на контроле ситуацию.