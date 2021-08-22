День флага в Краснодаре: На Главной городской площади подняли триколор

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

22 августа в России отмечается День государственного флага. В Краснодаре на этот день запланированы различные онлайн-мероприятия, акции, флешмобы и выставки. Началась эта праздничная плеяда с торжественной церемонии поднятия флага на Главной площади города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска водрузили Государственный триколор на самый высокий флагшток в крае (его высота - 42 метра). Теперь символ страны развивается в самом центре кубанской столицы. Также участие в мероприятии приняли глава Евгений Первышов и депутаты городской Думы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

– Пусть флаг России всегда развивается над счастливой и благополучной страной, успешным и процветающим Краснодаром. А таким Краснодар делают его жители. От всей души поздравляю всех с праздником и желаю успехов. Каждый из нас вносит свой вклад в будущее нашего города и страны, – написал в своем Telegram- канале глава Краснодара Евгений Первышов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Церемония поднятия флага проходила с минимальным числом участников - главное правило, надиктованное распространением коронавирусной инфекции в крае. Но несмотря на это, жители и гости города тоже могли “поприсутствовать” на этом ответственном мероприятии - мэрия города проводила онлайн-трансляцию на своей официальной странице в Instagram.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Напомним, что большинство праздничных мероприятий также пройдут в онлайн-формате. Так, на сегодня запланированы молодежная патриотическая акция «Флаг державы — символ страны», акция «Мэппинг», в рамках которой на знаковых объектах Краснодара появится световая проекция государственного флага, а также онлайн-флешмобы, конкурсы и другие тематические активности.

Кстати, ознакомиться с подробной программой мероприятий можно здесь.