Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 августа 2021 года: COVID-19 унес жизни уже 4934 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 августа 2021 года. Опасный вирус продолжает бушевать на Кубани. Показатель заболеваемости растет с каждым днем, что тревожит медиков и санитарных врачей. Так, по данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в крае было выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных — 148 женщин и 109 мужчин. Коронавирус не щадит никого: болеют как совсем маленькие жители края, так и его пожилые представители; возрастной диапазон: от 11 месяцев до 93 лет. За сутки от страшной инфекции скончались 35 человек.

Антилидерами в списке зараженных регионов по-прежнему стали Краснодар — здесь зафиксировано 68 положительных случая, Горячий Ключ - 24 заболевших, третье место поделили Сочи и Усть-Лабинский район - по 20 положительных тестов на COVID-19.

За весь период пандемии в крае было выявлено 64709 случая заражения коронавирусом. Из ковидных госпиталей было выписано 48675 пациента.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 23 августа 2021

В Краснодаре за минувшие сутки коронавирусом заболели 68 человек.

Коронавирус в Анапе 23 августа 2021

В Анапе опасный вирус выявили у 10 пациентов.

Коронавирус в Сочи 23 августа 2021

В Сочи COVID-19 обнаружен у 20 жителей.

Коронавирус в Туапсе 23 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 6 новых случая заражения.

Коронавирус в Новороссийске 23 августа 2021

В Новороссийске коронавирус подтвердился у 9 человек.

Коронавирус в Лабинском районе 23 августа 2021

В Лабинском районе ковидом заболели 14 жителей.