Погодная депрессия не покидает регион: Синоптики рассказали, когда жителям Кубани ждать новую волну ливней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мощный грозовой фронт, накрывший территорию Кубани в начале недели, бил все рекорды. Небывалое количество осадков обрушилось на регион, что стало причиной подтоплений. Большая вода пришла и в маленькие поселки, и в крупные города на побережьях Черного и Азовского морей. То, что натворила стихия, до сих пор убирают спасатели. Вода все еще стоит на некоторых улицах в низинах, да и не все дома успели просушить. Но, похоже, природа не собирается давать времени на отдых - грядет очередная непогода. Синоптики рассказали, когда жителям Кубани ждать новую волну ливней.

- На юг России продолжит поступать воздух из Средиземноморья, - объясняют метеорологи. - Так что здесь местами прошумят грозовые дожди.

В связи с этим в Краснодарском крае снова продлили предупреждение по непогоде. По прогнозам, ждем очередной шторм.

- 23 августа ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом температура воздуха ночью ниже 17-19 градусов не опустится, а днем будет по-прежнему душно - 28-30 градусов.

24 августа в Краснодарском крае также прогнозируется ливень с грозами, а 25-го числа непогода будет бушевать на Черноморском побережье. Здесь, по словам метеорологов, скорость ветра восточного направления - 6-11 метров в секунду, при порывах - до 14.

- Днем столбики термометров поднимутся до +27-29 градусов, а местами отметки достигнут 32 градусов, - добавляют в в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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