Передвижное небо: бывший военный летчик взял кредит в банке и открыл мобильный планетарий

Владимир Палященко - в прошлом военный летчик, а сейчас у него свой планетарий Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Владимир Палященко в прошлом военный летчик. Несколько лет назад он уволился из ВКС и перебрался в Сочи. На курорте построил дом - место выбрал на возвышенности, тихое, где огни большого города не мешают наблюдать за звездным небом. Любовь к небу у него осталась, но теперь он наблюдает за звездами не с борта вертолета, а под купол своего мобильного планетария.

- Сначала купил телескоп, летные инженерные знания помогли доработать стандартную оптику, а потом взял кредит в банке и создал передвижной планетарий, с надувным куполом, - рассказывает Владимир. Купол настолько компактный, что планетарий разместился в его машине. А назвал Владимир его «Маленький Принц».

- Антуан де Сент-Экзюпери тоже был летчиком, - говорит Владимир Палященко.

Владимир вместе со своим «Маленьким Принцем» ездит по сочинским школам, где дает наглядные уроки астрономии детям. А бывает, что возит свою «Вселенную» и на дальние расстояния - по всему Краснодарскому краю.

Планетарий Владимира Палященко Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

В курортный сезон и на школьных каникулах «Маленький Принц» разворачивает своё звездное небо для туристов.

- Современные технологии позволяют показывать проекционное изображение намного ярче, что, в свою очередь, влияет на восприятие звездного неба, - рассказывает Владимир Палященко. - Наш зритель получает намного больше звездной информации, словно попадает в глубины Вселенной. Не так давно Владимир Палящекно и его коллеги-товарищи открыли еще и сферический кинотеатр, где применяются достижения IMAX, а проекция изображения транслируется в 12-метровом куполе. Крохотное по меркам Вселенной пространство «Маленького Принца» позволяет почувствовать вселенские масштабы. Кстати, монтаж «Звездного неба» Владимира Палященко» занимает минуты, под звездным куполом размещается 40 зрителей, а сам «Маленький принц» разворачивает «Млечный путь» всего за 20 минут и способен «превратить» в планетарий школьный актовый или спортивный зал.

- Для знакомства с «Маленьким Принцем» и Вселенной не надо собирать учеников и устраивать организованные экскурсии и культпоходы - планетарий приедет сам, даже в самую отдаленную сельскую школу. И тогда прямо из школьного спортзала мальчишки и девчонки могут выйти прямо в открытый космос, - рассказывает Владимир.

А использует Владимир в своем планетарии современное программное обеспечение и видеоматериалы, рассказывает о галактиках, звездах, планетах или о первых путешественниках.

- На сегодняшний день в арсенале планетария более 90 профессионально озвученных лекций, которые сопровождаются качественным звуком, - объясняет бывший военный. - И иллюстрируются достоверным видео. Программы сеансов планетария «Маленький Принц» и лекции рассчитаны для всех возрастных категорий - от дошкольников и старше, до бесконечности.

Ну и для туристов, которые могут в знаменитую темную сочинскую ночь гораздо ярче видеть звезды и узнавать их после сеансов «Маленького Принца».